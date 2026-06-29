Chișinăul are o nouă arhitectă-șefă interimară

Eugenia Liubomeiscaia a fost numită arhitectă-șefă interimară a municipiului Chișinău, după ce primarul Ion Ceban a semnat o dispoziție prin care aceasta a preluat conducerea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare.

Cu o experiență de aproximativ 40 de ani în domeniu, Liubomeiscaia a condus până la această numire Direcția autorizarea proiectării din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare. Ea exercită interimatul funcției începând cu 20 iunie, scrie IPN.

Schimbarea la conducerea direcției vine după ce Svetlana Dogotaru a fost desemnată viceprimară a municipiului Chișinău. Aceasta a fost aleasă în funcție pe 29 mai, cu votul a 27 de consilieri municipali, la propunerea primarului Ion Ceban, în locul Irinei Gutnic.