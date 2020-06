Chicu: Respect și susțin PSRM. Ce spune despre implicarea în politică

Prim-ministrul R. Moldova, Ion Chicu, afirmă că nu intenționează să aibă vreo activitate politică în viitor, dar spune că respectă partidele care l-au votat în calitate de șef al Executivului.

„Nu-mi leg viitorul de politică. Am „contract” pentru un an, așa cum am anunțat la 14 noiembrie 2019 (n. r. – când a fost învestit în funcția de prim-ministru). Mai departe nu planific să-mi leg nicidecum activitatea cu politica. Niciodată încă nu am spus. Dar eu respect și susțin Partidul Socialiștilor, ca și pe toate din majoritatea parlamentară (n. r. – formată din PSRM și PDM)”, a declarat el în cadrul ediției din 26 iunie a emisiunii Пятница с Анатолием Голя de la RTR Moldova.

Totodată, el a mai spus că nu își va da demisia, deoarece oricum va rămâne premier în exercițiu.

Guvernul Chicu a fost învestit la 14 noiembrie 2019 cu voturile deputaților socialiști și democrați, fiind prezentat drept unul „tehnocrat”. Anterior, Ion Chicu a fost secretar de stat și ministru al Finanțelor în Guvernul Filip și consilier al președintelui R. Moldova, Igor Dodon.