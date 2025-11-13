Centrul Cultural Rus, mai aproape de a-și sista activitatea. Parlamentul a susținut, în prima lectură, denunțarea Acordului cu Federația Rusă

Parlamentul a susținut în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Din cei 97 de parlamentari prezenți la ședința de joi, 13 noiembrie, șaizeci de deputați au votat pentru denunțarea documentului, 54 de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și 6 de la Democrația Acasă. Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a votat împotriva închiderii Centrului Cultural Rus, dar primarul Ion Ceban, care nu a renunțat încă la mandatul de deputat, nu a participat la vot. Nici deputata PAS Anastasia Nichita nu a votat, conform datelor votului electronic. Împotrivă a votat și fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”, fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din R. Moldova și deputatul neafiliat Vasile Tarlev.

Proiectul de denunțare a fost elaborat de Ministerul Culturii, care argumentează că, „în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația Rusă poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, prezentând un risc pentru securitatea informațională a R. Moldova”, conform unui comunicat de presă. Totodată, având în vedere că țara noastră nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu ar exista „un mecanism echitabil” pentru promovarea informațiilor despre R. Moldova, ceea ce „subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului”.

Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, Centrul Cultural Rus. De la momentul ratificării Acordului, R. Moldova nu a instituit un Centru cultural în Federația Rusă, în baza principiului reciprocității prevăzut de Acord.

Centrul Cultural Rus se află sub administrarea directă a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și este finanțat de către Agenția Rusă Rossotrudnicestvo, instituție aflată în subordinea directă a președinției ruse. Aceasta a fost introdusă în sancțiuni internaționale, fiind calificată de UE drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă, inclusiv promovarea așa-numitului concept «Russkiy Mir»”.

Denunțarea Acordului a fost inițiată în februarie 2025, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, în urma unei încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.