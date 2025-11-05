Guvernul a denunțat Acordul cultural cu Federația Rusă. „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității R. Moldova”

Guvernul a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Documentul, semnat în 1998, stabilea crearea centrelor pe teritoriile ambelor state, în scopul promovării schimburilor culturale și științifice, însă, în prezent, R. Moldova nu dispune de un Centru cultural pe teritoriul Rusiei, punctează autoritățile.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a precizat în ședința de guvern că „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”.

Ministrul a menționat că, după invazia Rusiei în Ucraina, dar și în contextul tentativelor repetate de destabilizare și al atacurilor informaționale continue ale Moscovei în R. Moldova, acest Acord poate fi „utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă, prezentând un risc pentru securitatea informațională a R. Moldova”.

Centrul Cultural Rus a fost înființat în 2009, în baza Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, sub administrarea directă a Ambasadei ruse. Centrul este finanțat de către Agenția Rusă Rossotrudnicestvo, instituție aflată în subordinea directă a președinției ruse și introdusă în sancțiuni internaționale, fiind calificată de UE drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă, inclusiv promovarea așa-numitului concept „Russkiy Mir”.

Astfel, în februarie 2025, a fost inițiată procedura de denunțare a Acordului, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.