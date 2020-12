Ce spune președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, despre evenimentele din Parlament

Președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, a venit cu reacție referitor la evenimentele de joi, 3 decembrie, din Parlament.

Stimați cetățeni, este trist pentru țară când schimbarea politică presupune nu mai multă ordine și mai multă eficiență în guvernare, ci provocarea de instabilitate, haos și promovarea în continuare a urii. Anume un asemenea spectacol – de instabilitate, haos și ură – a fost demonstrat azi în Parlament de fracțiunile de dreapta.



Observ că unele persoane nicidecum nu pot ieși din emoțiile campaniei electorale și îmi pare rău că, în loc să demonstreze cultură înaltă, unii așa-numiți „oameni buni” s-au comportat violent și neobrăzat la tribuna celui mai important for politic al țării – au răcnit, au stropit cu apă, au lovit, au blocat darea de seamă a miniștrilor, au rupt microfoane. Eu am acceptat așa cum se cuvine decizia alegătorilor din 15 noiembrie. Nu am protestat, nu am chemat lumea în stradă, nu am blocat în vreun fel procedura de transmitere a mandatului de președinte.



Comportați-vă și voi respectuos, nu apelați la violență și destabilizare, fiindcă statul este mai presus de voia voastră, iar deciziile politice în Legislativ se iau cu majoritatea voturilor, nu cu pumnul și bâta.Stimați deputați, ce model de comportament oferiți dumneavoastră cetățenilor? Ce trebuie să creadă oamenii de rând despre aleșii poporului? Ce cred oficialii străini despre noi, despre clasa politică? Unii ca voi au distrus deja Președinția și Parlamentul pe 7 aprilie 2009. Vreți să repetați faptele lor „eroice” și să dați încă o dată foc la instituțiile statului? Eu vă îndemn să vă liniștiți și să conștientizați răspunderea enormă care vă revine. Democrația înseamnă dialog, polemici, certuri, dacă e cazul, dar în limita bunului simț, cu abordare civilizată și cu respect față de oponent și mai ales față de cetățenii care sunt martori la ceea ce fac politicienii. Dacă nu vă convin proiecte de legi, veniți cu amendamente, cu alternative, adresați-vă la Curtea Constituțională, amânați votarea lor, la urma urmelor, dar nu transformați Parlamentul în teatrul absurdului sau în ring de box. Vă amintesc, doamnelor și domnilor deputați, că aveți un Președinte nou ales.



Și de asemenea vă amintesc că nu există în prezent o coaliție de guvernare, însă o asemenea coaliție poate fi creată de doamna Maia Sandu și de adepții dumneaei din Parlament, inclusiv cu participarea domnilor Candu, Filip și alții. Voturi aveți suficiente, dacă veți căuta. Am mai spus și repet: dacă nu vă place Guvernul Chicu, inițiați demisia acestuia, îl dați jos și alegeți un alt prim-ministru sau puteți organiza alegeri parlamentare anticipate. Dar respectați procedurile legale. Și nu cereți ultimativ, căci nu aveți un asemenea drept nici legal, nici moral, nici politic. Socialiștii nu-și pot permite să abandoneze responsabilitățile de guvernare azi, în prag de iarnă, în plină pandemie și în criză economică.



Dacă voi vreți alt Guvern, asumați-vă răspunderea, dar nu transformați totul în haos, fiindcă vor avea de suferit sute de mii de oameni din cauza acțiunilor voastre distructive. Poporul aștepta altceva de la clasa politică, nu ceea ce a văzut azi“, susține Dodon.

Din fotoliul deputatului Ștefan Gațcan și înconjurat de socialiști, Vlad Batrâncea a condus o parte din ședința de astăzi a Parlamentului. Fără a fi prezentate și examinate, Batrâncea a supus votului mai multe proiecte de pe agendă, printre care proiectele bugetelor anuale și proiectul socialiștilor prin care SIS-ul să fie scos din coordarea președintelui R. Moldova.

Deputații Platformei DA au anunțat că pregătesc și urmează să depună la Curtea Constituțională (CC) mai multe sesizări în legătură cu anularea documentelor aprobate astăzi în plenul Parlamentului de la Chișinău.

