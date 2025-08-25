Cât timp mai au la dispoziție partidele și blocurile electorale pentru a modifica listele de candidați la alegerile parlamentare

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat despre condițiile în care concurenții electorali înregistrați pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pot solicita schimbări în listele de candidați.

Conform unui comunicat de presă, până la începerea campaniei electorale – 29 august, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite înlocuirea unui candidat din lista înregistrată prin retragerea acestuia și desemnarea unui alt candidat. La fel, poate fi completată și lista de candidați.

Decizia privind modificarea listei de candidați se adoptă de către partidul politic sau blocul electoral. În acest sens, partidul politic sau blocul electoral prezintă CEC hotărârea/decizia privind modificarea listei de candidați confirmată prin procesul-verbal sau, după caz, prin extras din procesul verbal al ședinței organului central al partidului politic sau al blocului electoral.

Comisia, în cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, adoptă hotărârea privind modificarea listei de candidați a concurentului electoral solicitant sau, după caz, eliberează legitimațiile.

În urma oricărei modificări în lista de candidați, se va ține cont de respectarea cotei de gen de 40% pentru ambele sexe, iar poziționarea în liste a candidaților se va face conform formulei: minim 4 candidați la fiecare 10 locuri.

Totodată, nu mai târziu de 10 zile până în ziua alegerilor, adică 18 septembrie 2025, concurentul electoral poate solicita, prin cerere scrisă, schimbarea locului de ordine sau excluderea candidatului din lista înregistrată. De asemenea, concurentul electoral este în drept să retragă întreaga listă de candidați. Candidatul independent poate, la fel, să-și retragă candidatura.