Bulgaria investighează modul prin care Plahotniuc a obținut acte de identitate bulgărești

Premierul bulgar, Rossen Jeliazkov, a declarat că autoritățile din Bulgaria vor verifica cu atenție autenticitatea cărții de identitate, a pașaportului și a permisului de conducere emise pe numele lui Vladimir Plahotniuc, descoperite în urma perchezițiilor efectuate la vila din Grecia unde acesta se ascundea.

În context, prim-ministrul Dorin Recean a menționat că Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus în țară și să-și ispășească pedeapsa.

Duminică, 27 iulie, în cadrul conferinței de presă susținută de Dorin Recean și omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, cei doi oficiali au fost întrebați despre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc. Anterior, Poliția a anunțat că acesta deținea 21 de acte false, trei dintre care au fost emise de Bulgaria:

Și Constantin Țuțu avea cu el mai multe acte false bulgărești:

„Am făcut cunoștință cu acest caz înainte și în contextul vizitei mele în R. Moldova. Din ceea ce știm, deocamdată, acest individ a aplicat, în 2004, pentru a obține un act de identitate bulgăresc sub numele Mihail Tauangi și, mai târziu, sub numele de Mihail Taushanov. Pe acest nume au fost eliberate acte de identitate în 2006. Se face o verificare acum dacă este vorba despre o identitate falsă. Vom avea grijă să cercetăm atent acest caz pentru că se referă nu doar la R. Moldova, dar și la Bulgaria și Grecia, este un caz internațional, nu este vorba doar despre un act de identitate și vom colabora cu R. Moldova”, a declarat premierul bulgar.

Totodată, Dorin Recean a dat asigurări că Vladimir Plahotniuc va fi adus în fața justiției din R. Moldova.

„Noi avem o colaborare foarte cu instituțiile corespunsătoare din țările membre ale UE și la solicitarea instituțiilor noastre, cetățeanul Plahotniuc a fost reținut. Noi am observat că el are mai multe identități și mai multe documente false. Acest lucru vorbește despre natura gândirii infracționale pe care o are acest individ. El urmează să fie adus în țară și urmează să-și ispășească pedeapsa. De aici încolo, cred că instituțiile din R. Moldova, în special cele care trebuie să condamne faptele criminale pe care le-a comis Plahotniuc, nu mai au nicio scuză”, a punctat Dorin Recean.