Artur Mija, după 10 ani de politică: „Am fost acolo unde s-au luat multe decizii importante pentru PAS și pentru R. Moldova”

După 10 ani de politică, Artur Mija a depus cererile de demisie din funcțiile deținute – secretar general al Guvernului și secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În acest context, Mija a publicat un mesaj cu „câteva convingeri”. În textul său, Mija a vorbit despre PAS, despre democrație și oameni, inclusiv despre cei „mai puțin buni” care au rămas în formațiune și în funcții publice.

Pe 30 septembrie, Artur Mija a publicat anunțul despre faptul că a decis să ia o pauză de la activitatea politică. „E o decizie pe care am luat-o înainte de campania electorală, o decizie personală. Rog respectuos să nu intuim alte motive, pentru că ele nu există”, a punctat Mija. Totodată, a adăugat că nu va pleca din PAS și în va plăti în continuare cotizațiile de membru.

„În acești 10 ani nu am fost o persoană activă public, nu am participat la emisiuni, nu am frecventat recepții dar am avut privilegiul și responsabilitatea să fiu „acolo” unde s-au luat multe decizii importante, atât pentru PAS cât și pentru R. Moldova. I was in the room where it happened (Am fost în camera unde s-a întâmplat totul, n.r.). De aceea, când încheiem această etapă, vreau să exprim, inclusiv public, câteva convingeri”, a declarat Mija.

DESPRE DEMOCRAȚIE: „Avem nevoie de mai puțină superficialitate”

„Ca societate, ne place democrația, iubim democrația și valorile democratice, dar urâm tot ce înseamnă politică și partide politice. Partea neînțeleasă e că nu există democrație fără partide. Nu funcționează fără partide. Problema Moldovei e că am avut o lungă istorie de partide care nu erau partide, dar SRL-uri, grupuri de interese, mai nou, grupări criminale. E ca la restaurant, mâncare la restaurant este, prin definiție, dar uneori e de proastă calitate. Așa și la noi cu democrația, partide sunt, dar aproape toate de proastă calitate.

Din punctul meu de vedere, ca să începem să construim o democrație sănătoasă – partidele trebuie să fie partide, parlamentul trebuie să reprezinte, guvernul să construiască instituții și justiția să facă dreptate, iar jurnaliștii să fie jurnaliști buni, cu substanță. În spațiul public avem nevoie de mai puțină superficialitate și mai multă dorință de cunoaștere a unor fenomene complexe: democrație, economie, stat de drept”, a scris Mija.

DESPRE PAS: „Dacă în Moldova ar fi existat cel puțin încă 2 partide în jumătate la fel de bine organizate și cu oameni bine intenționați, nu am fi avut la fiecare alegere senzația că sunt pe viață și moarte”

„Nu suntem perfecți, am început în 2016 cu pliante A5 (4+0) adică albe pe verso, atât puteam pe atunci și am ajuns în 2025 să avem peste 113 materiale diferite, personalizate, doar în primul val de campanie. Am devenit mai buni și asta e esențial, există această cultură pe intern, la PAS, de a învăța din greșeli, de a corecta, de a îmbunătăți.

Am auzit în acești ani sute de comentarii despre lipsa de organizare și incompetența din partid, inclusiv de la concurenți care în ziua 14 a campaniei nu aveau nici un singur material promoțional care să ajungă la activiștii lor din teritoriu. Am zâmbit la fiecare mențiune.

În primul rând PAS este partid (o structură politică reprezentativă care luptă pentru putere pentru a adopta și a implementa politici publice), unul mai bine organizat probabil decât majoritatea partidelor din Europa de Est. În această campanie am ajuns în 828 de localități, am avut 6868 de evenimente publice (discuții cu cetățenii, de la ușă la ușă, corturi, întâlniri), dintre care 2935 de întâlniri electorale. Au fost implicați 3957 de membri și voluntari – atenție – voluntar în sensul direct al cuvântului. Oameni care donează timpul lor, fără să fie achitați.

Nu scriu cifre aleatorii ca să le fac să arate natural, le știu, pentru că PAS are cel mai complex sistem informațional în tot ce ține activitatea de partid, mai bun decât tot ce am văzut pe la partide din vest. În timp real știm tot ce se întâmplă într-o campanie electorală. Cine, unde și când.

Se poate mai bine, sigur; Avem carențe pe mai multe domenii. Dar dacă în Moldova ar fi existat cel puțin încă 2 partide în jumătate la fel de bine organizate și cu oameni bine intenționați, nu am fi avut la fiecare alegere senzația că sunt pe viață și moarte”, a scris Artur Mija, care a condus alegerile locale din 2023 și alegerile parlamentare din 2025.

OAMENI: „Am făcut eforturi susținute ca oamenii din această categorie să plece din funcțiile publice și din partid. Nu au plecat toți”

„Un prieten bun avea un principiu de management foarte eficient. First who, then what (Mai întâi cine și apoi ce, n.r.). Deciziile pe oameni sunt cele mai complicate, generează cele mai multe conflicte, sunt cele mai discutate în spațiul public. Probabil, pe bună dreptate, pentru că sunt importante.

Atât la Guvern, cât și la PAS există oameni foarte buni și oameni mai puțin buni. Am fost norocos să lucrez în acești 10 ani cu oameni foarte buni dar am interacționat și cu oamenii din cea de-a doua categorie.

Oamenii foarte buni, au valorile la ei și demonstrează prin acțiuni că le trăiesc zi de zi – prin implicare, muncă, decizii, prin dorința de a deveni profesioniști mai buni. Ei demonstrează integritate. Și mai au o caracteristică, uneori sunt mai rigizi. Chiar și așa e simplu cu oamenii buni. Și vreau să le mulțumesc din suflet tuturor. Am încercat de fiecare dată să ajut și cred că au simțit-o și ei.

Oamenii mai puțin buni, au o flexibilitate de nedescris. Oamenii mai puțin buni pot fi buni profesioniști, deși nu e neapărat. Oamenii mai puțin buni au înțeles că funcționează schema – eu ajut, tu nu te uiți atent la alte aspecte (lipsa de integritate, comportament etc). În acești 10 ani de activitate, am făcut eforturi susținute ca oamenii din această categorie să plece din funcțiile publice și din partid. Nu au plecat toți, pe mulți îi știu, mă știu și ei).

Înțeleg că suntem o societate care a trecut prin perioade complicate, vorba lui Viorel, așa erau timpurile… Înțeleg că există nuanțe, tranziție, compromisuri. Dar, pe termen mediu și lung, avem datoria morală să promovăm, să ajutăm, să susținem oamenii din prima categorie în defavoarea oamenilor din categoria doi.

Partea complicată, este de a face diferența dintre oamenii dintr-o categorie și din cealaltă”, a conchis Artur Mija.