Adevăr sau manipulare? Cum să nu cazi în capcana știrilor false la alegeri 

Trăim în vremuri în care tehnologia ne aduce aproape, dar în același timp ne poate rătăci. Imagini care par autentice, înregistrări video care seamănă perfect cu realitatea, titluri fabricate pe site-uri ce imită publicații serioase… toate acestea circulă cu viteză și pot influența emoțiile și deciziile noastre. În anii electorali, aceste instrumente devin arme de manipulare, iar diaspora moldovenească a simțit-o pe propria piele la alegerile trecute.

Când adevărul se amestecă cu minciuna

În 2020 și 2021 au apărut valuri de știri false menite să descurajeze oamenii să meargă la vot. Unele articole răspândeau zvonuri despre „secții care se vor închide înainte de timp”, altele insinuau că „voturile din diaspora nu contează” sau că ar fi „anulate la Chișinău”. Toate s-au dovedit nefondate, dar au creat nesiguranță și frică. În 2024, campaniile de manipulare au mers și mai departe: conturi false, site-uri copiate și chiar tentative de a compromite votul prin corespondență.

De ce suntem ținta?

Pentru că diaspora a devenit un actor decisiv. Voturile din afara țării au înclinat balanța în mai multe scrutine, iar asta a atras atenția celor care vor să submineze procesul democratic. Manipularea are un scop simplu: să creeze neîncredere, să slăbească mobilizarea și să pună la îndoială rezultatele. Cu cât mai mulți oameni renunță să voteze din cauza zvonurilor, cu atât mai eficientă devine campania dezinformării.

Miturile care se repetă la fiecare scrutin

• „Secțiile de vot se închid mai devreme”. Fals. Programul este mereu între 07:00 și 21:00 ora locală a țării gazdă, iar dacă ești deja în incinta secției de votare, vei putea vota fără nicio problemă.

• „Voturile din străinătate nu contează”. Fals. La prezidențialele din 2024, diaspora a trimis acasă peste 327 000 de voturi, un număr record care a înclinat decisiv balanța.

• „Buletinele se termină rapid și nu mai ai ce face”. Fals. În 2025, fiecare secție are câte 5000 de buletine, tocmai pentru a evita astfel de situații.

• „CEC manipulează rezultatele diasporei”. Fals. Toate voturile sunt numărate în fața observatorilor naționali și internaționali, inclusiv OSCE, care au confirmat corectitudinea procesului.

Cum arată dezinformarea astăzi

Dacă înainte circulau mai ales zvonuri și texte, astăzi manipularea a devenit mai sofisticată și a trecut la un nivel nou. Trăim în cele mai dezvoltate timpuri, iar tehnologia permite crearea de imagini și videoclipuri care par reale, dar nu sunt. Deepfake-urile pot arăta un politician spunând ceva ce nu a rostit niciodată, iar articolele false pot fi publicate pe site-uri ce copiază perfect aspectul unor portaluri respectabile. Scopul este același: să creeze confuzie și să facă oamenii să se îndoiască de tot ceea ce văd.

Ce putem face?

Soluția nu este să ne izolăm de informație, ci să învățăm să o verificăm. Dacă primești o știre șocantă, întreabă-te: de unde vine? cine o publică? există confirmări oficiale? Evită să redistribui informații fără surse clare și verifică întotdeauna pe canalele oficiale: cec.md, diaspora.cec.md, dar și publicațiile independente recunoscute.

Dezinformarea vrea să ne facă să ne simțim neputincioși, dar puterea stă tot în mâinile noastre. Diaspora a demonstrat deja că vocea ei contează și că poate rescrie istoria alegerilor. Pe 28 septembrie, nu lăsa știrile false să îți răpească dreptul de a decide. Informează-te din surse sigure și fă ca votul tău să fie un act asumat, responsabil și demn de cei dragi rămași acasă.

* Acest articol face parte din campania „#EuVotez”, desfășurată cu scopul de a încuraja participarea activă la vot.