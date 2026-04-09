Poliția: SMS-uri și apeluri de la persoane care se dau drept polițiști, pentru a induce în eroare cetățenii că ar fi comis încălcări rutiere
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a informat că astăzi, 9 aprilie, au fost înregistrate mai multe cazuri în care cetățenii primesc SMS-uri și apeluri de la persoane care se dau drept polițiști.
Oamenii legii precizează că prin aceste mesaje, oamenii sunt anunțați în mod fals că ar fi comis încălcări rutiere, pentru a fi induși în eroare.
„Poliția nu anunță astfel de informații prin SMS sau apeluri. Ce trebuie să faceți: nu oferiți date personale sau bancare, nu accesați link-uri suspecte, nu continuați conversația cu persoane necunoscute, închideți apelul și sunați la 112. Verificați informațiile doar din surse oficiale. Fiți vigilenți”, a punctat IGP.