Poliția examinează ipoteza unei eventuale provocări, cu scopul de a crea o situație de victimizare, după anunțul lui Ion Ceban privind o alertă cu bombă la Primăria Chișinău
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că „ne-am pomenit cu o alertă cu bombă la Primărie, la 3 ani de raport”. Ofițerul de presă al Direcției de poliție, Cristina Talpă, a declarat pentru IPN că din primele verificări, efectuate în comun cu instituțiile abilitate, s-a stabilit că nu există niciun risc pentru siguranța persoanelor, nefiind necesară evacuarea acestora.
Potrivit sursei citate, Poliția examinează și ipoteza unei eventuale provocări, cu scopul de a crea o situație de victimizare.
„Tot astăzi, exact la 10:00, au anunțat ședința Consiliului de Securitate. Poate astăzi vor decide ceva pentru oameni. Ne aducem aminte când, acum ceva timp, înainte de Forumul Social al Primăriei, ne-am pomenit dimineața cu rețineri ale colegilor noștri. Iar la un concert al tinerilor din PMAN, Youth Fest, au intrat mașinile de pompieri în mulțime, când erau în jur de 100 de mii de oameni. Dar noi continuăm să muncim”, a scris Ion Ceban.