Poliția examinează ipoteza unei eventuale provocări, cu scopul de a crea o situație de victimizare, după anunțul lui Ion Ceban privind o alertă cu bombă la Primăria Chișinău

Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că „ne-am pomenit cu o alertă cu bombă la Primărie, la 3 ani de raport”. Ofițerul de presă al Direcției de poliție, Cristina Talpă, a declarat pentru IPN că din primele verificări, efectuate în comun cu instituțiile abilitate, s-a stabilit că nu există niciun risc pentru siguranța persoanelor, nefiind necesară evacuarea acestora.

Potrivit sursei citate, Poliția examinează și ipoteza unei eventuale provocări, cu scopul de a crea o situație de victimizare.