Peste 275 de mii de gospodării s-au înregistrat pentru compensațiile la energie. Când vor fi procesate cererile?

Peste 275 de mii de gospodării s-au înregistrat până în prezent pentru a beneficia de compensații la energie în sezonul rece 2026–2027. Aproximativ 60% dintre cereri au fost depuse online, iar celelalte 40% – cu ajutorul asistenților sociali. Datele au fost prezentate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.

Ministra a precizat că înregistrarea timpurie nu oferă prioritate la acordarea compensațiilor și a îndemnat cetățenii să nu se grăbească, întrucât toate cererile vor fi procesate după încheierea perioadei de înscriere.

„Nu înseamnă că, dacă te-ai înregistrat printre primii, ai șanse mai mari să primești compensația. (…) Este timp până pe 27 noiembrie să se înregistreze toți”, a declarat Natalia Plugaru.

Potrivit oficialei, sistemul doar înregistrează momentan solicitările, urmând ca după 27 noiembrie să fie verificată eligibilitatea gospodăriilor și stabilită valoarea ajutorului.

„Acum sistemul doar înregistrează toate cererile, iar după 27 noiembrie va începe să verifice care dintre gospodării se califică, care nu și ce compensații vor primi”, a explicat ministra.

Autoritățile estimează că aproximativ 660–670 de mii de gospodării ar putea beneficia de sprijin în acest sezon rece. Natalia Plugaru a precizat că cifra reprezintă o estimare, nu un plafon, iar toate gospodăriile care vor întruni criteriile de eligibilitate vor putea primi compensații.

Solicitările pot fi depuse pe platforma compensatii.gov.md. Persoanele care întâmpină dificultăți la înregistrare pot solicita ajutorul asistenților sociali sau al specialiștilor din centrele unificate de prestare a serviciilor publice.

Eligibilitatea va fi stabilită automat, în funcție de mai mulți factori, inclusiv veniturile gospodăriei, numărul membrilor familiei, valoarea cadastrală a locuinței, veniturile din dividende sau dobânzi bancare și deținerea unui automobil fabricat în ultimii trei ani.

Compensațiile vor fi acordate pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Ajutorul lunar va varia între 500 și 1000 de lei pentru gospodăriile care utilizează gaze naturale sau energie termică și între 500 și 800 de lei pentru cele care se încălzesc cu energie electrică sau combustibili solizi.

Primele plăți vor fi efectuate în decembrie, pe card sau prin intermediul oficiilor poștale. Programul guvernamental „Ajutor la Contor” pentru sezonul rece 2026–2027 a fost lansat pe 2 noiembrie. Pentru acordarea compensațiilor în această iarnă, Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 2,7 miliarde de lei.