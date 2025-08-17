Poliția a reținut zeci de persoane implicate în protestul neautorizat al grupării criminale „Șor”

Aproape 70 de persoane care au participat la protestele blocului „Victorie” au fost conduse la Inspectoratul de Poliție, iar mai multe corturi au fost ridicate de oamenii legii. Potrivit Poliției, organizația criminală „Șor” a încercat, pe 16 august, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că autoritățile au anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv.

Potrivit informațiilor publicate de Inspectoratul General de Poliție, de mai multe ori, persoanele prezente la protest au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool, au adus mascote care să distragă atenția de la alte ilegalități, au provocat șoferii parcați în adiacent prin simularea de accidente rutiere, au implicat minori, au distrus cu piatra geamul uneia dintre mașinile oamenilor legii, au adus obiecte și materiale electorale fără acte de proveniență, au încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor, dar și alte acțiuni.

„Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și a simplilor cetățeni”, anunșă Poliția.

Circa 60 de persoane au renunțat să participe la așa-numitul protest imediat ce au ajuns la destinație, potrivit oamenilor legii. Cu toate acestea, unii și-au asumat să ignore avertizările poliției.

„La inspectorat au fost conduși 69 de participanți și 3 automobile. Una dintre persoane era anunțată în căutare ca debitor de stat”, conform comunicatului IGP.

Au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenți:

60 – pentru coruperea privind întrunirile organizate;

67 – pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor;

12 – pentru huliganism;

1 – pentru încălcarea legislației privind întrunirile;

2 – pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare şi de instruire a copilului;

2 – pentru încălcarea legislației privind consumul produselor din tutun;

2 – pentru achiziționarea, păstrarea, transportul şi comercializarea ilegală a valorilor materiale;

2 – pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate;

Bunuri ridicate – 76 de corturi, 4 saci de dormit și o saltea gonflabilă

„Precizăm și faptul că au fost înregistrate 7 cazuri în care cetățenii au sesizat Poliția și au solicitat investigarea unor acțiuni ale persoanelor prezente la așa-zisul protest.

Din cauza încercărilor constante ale grupării criminale „Șor” de a crea provocări și destabilizare, Poliția a fost nevoită să sporească vigilența, inclusiv în traficul de pe drumurile naționale. În acest sens, ne pare rău pentru incomoditățile create celorlalți cetățeni în procesul de asigurare a ordinii publice”, mai precizează oamenii legii.

Restul persoanelor care au încălcat legea au fost deja identificate și urmează să fie documentate. Poliția, în continuare, îndeamnă toți cetățenii să respecte legea și să nu se lase atrași în ilegalități mascate cu promisiuni financiare. Poliția va continua să împiedice tentativele de destabilizare.

În dimineața zilei, membri și simpatizanți ai Blocului Victorie au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău, urmând să „protesteze” în susținerea bașcanei Evgheniei Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare. Forțele de ordine au dezinstalat corturile, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție.

La așa-numitul protest, potrivit imaginilor video publicate de canalele de Telegram ale Blocului Victorie, pot fi observați unii dintre protagoniștii investigației Cu Sens „Instruiți să facă haos”, care a dezvăluit identitatea mai multor tineri instruiți în Rusia cum să folosească arme pentru a provoca daune neletale, să provoace și să confrunte forțele de ordine, pentru a crea haos în timpul protestelor.

Initial, protestul urma să aibă loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), însă locația a fost schimbată la Gara Feroviară după ce Primăria a acordat prioritate Guvernului, care vrea să desfășoare o serie de evenimente în PMAN pe parcursul lunii august.