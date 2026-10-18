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Ploi slabe și cer noros duminică în R. Moldova

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Duminică, 18 octombrie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) prognozează ploi slabe în nordul și centrul țării și cer noros în sudul R. Moldova.

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În nordul republicii, sunt prognozate ploi slabe. Valorile în termometre vor ajunge la 12 grade Celsius.

Și în regiunea centrală se așteaptă ploi slabe, cu temperaturi maxime de 13 grade Celsius.

În sudul țării cerul va fi noros, iar temperaturile vor atinge valori de 15 grade Celsius.

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