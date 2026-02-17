Plahotniuc, vizat într-o nouă cauză penală

Vladimir Plahotniuc este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă. Dosarul pe numele lui Plahotniuc a fost intentat de Procuratura Anticorupție la 12 februarie 2026, fiind al șaselea la număr pe teritoriul R. Moldova.

Potrivit procurorului Alexandru Cernei, dosarul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe care Vladimir Plahotniuc o închiria în capitala Greciei.

„Urmare a expertizei grafoscopice, s-a constatat că toate acele documente ridicate de la Plahotniuc în procesul de extrădare nu corespund după elementele de imprimare unor documente autentice”, a explicat procurorul.

De cealaltă parte, apărarea lui Plahotniuc susține că acest dosar nu este unul legal.

„Este un artificiu procesul”, a replicat Lucian Rogac.



În baza acelor acte, atât în Grecia, cât și în România, au fost intentate dosare penale pe numele lui Plahotniuc.



DOSARELE LUI PLAHOTNIUC. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil







Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate. Până în februarie 2026, nu există nicio sentință pe numele său: un singur dosar este examinat în instanță, alte patru se află la faza de urmărire penală, iar un proces penal, care s-ar putea transforma într-o nouă cauză de învinuire a oligarhului, este în desfășurare.

Revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe, Plahotniuc se află în prezent în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Astfel, a ajuns pe mâna unei justiții care cândva a fost la cheremul său.



Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte. ZdG vă propune o retrospectivă a tuturor dosarelor penale în care este vizat cel supranumit „Al Capone din Grozești”.