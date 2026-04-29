Ping-pong de declarații între ministrul de Externe al R. Moldova și ambasadorul agreat al Rusiei: „Nu dronele moldovenești intră în spațiul aerian al Federației Ruse, ci cele rusești”

„Nu dronele moldovenești intră în spațiul aerian al Federației Ruse, ci cele rusești. Nu trupe moldovenești sunt pe teritoriul Federației Ruse, ci trupele rusești staționează ilegal mai bine de 30 de ani pe teritoriul R. Moldova”, i-a răspuns Mihai Popșoi ambasadorului agreat al Federației Ruse, după ce Ozerov a lansat un nou avertisment la adresa Chișinăului, afirmând că Rusia își va proteja „prin toate mijloacele disponibile” cetățenii săi și și militarii ruși din Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR), în cazul unei pretinse soluționări „prin forță” a dosarului transnistrean.

Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a negat ipoteza unei soluționări „prin forță” și a acuzat Kremlinul de destabilizare prin „război hibrid”.

„Să ne aducem aminte, câțiva ani în urmă, a fost o încercare a Ambasadei Federației Ruse – a solicitat cetățenilor ruși, vorbitori de rusă din R. Moldova, să raporteze eventuale cazuri de abuz, tratament impropriu. Și ne aducem cu toții bine aminte reacția societății la acea postare. Au urmat mii de reacții din partea cetățenilor moldoveni, vorbitori de limba rusă, că se simt foarte bine în R. Moldova. Nu îi amenință nimeni, drepturile lor constituționale, libertățile lor fundamentale sunt respectate spre deosebire de Federația Rusă”, a declarat Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova.

Totodată, oficialul i-a amintit diplomatului rus că nu trupele moldovenești staționează ilegal pe teritoriul Federației Ruse.

„Domnului Ozerov îi sugerăm să se concentreze pe activitatea diplomatică, pentru că în cazul relațiilor dintre Federația Rusă și R. Moldova, nu dronele moldovenești intră în spațiul aerian al Federației Ruse, ci cele rusești. Nu trupe moldovenești sunt pe teritoriul Federației Ruse, ci trupele rusești staționează ilegal mai bine de 30 de ani pe teritoriul R. Moldova și suveranitatea noastră este amenințată. Și neutralitatea R. Moldova este subminată doar de un singur stat din această lume și acest stat este Federația Rusă”, a accentuat șeful diplomației de la Chișinău.

Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a lansat un nou avertisment la adresa Chișinăului privind posibile reacții ale Moscovei în cazul unei pretinse soluționări prin forță a dosarului transnistrean.

„Rusia va lua toate măsurile disponibile pentru a-și proteja cetățenii săi din regiunea transnistreană în cazul unor încercări de rezolvare a problemei transnistrene prin forță”, a declarat ambasadorul rus Oleg Ozerov, răspunzând la întrebările reporterilor la o conferință de presă organizată la Chișinău pe subiectul unei eventuale escaladări a tensiunilor dintre cele două maluri ale Nistrului. „Luăm în considerare toate opțiunile, toate scenariile, inclusiv cele improbabile. Consecințele negative și responsabilitatea vor reveni conducerii R. Moldova. Aș dori să reiterez că, dacă apar amenințări la adresa cetățenilor noștri (ruși – n.r.) și a GOTR vom lua toate măsurile disponibile pentru a-i proteja în conformitate cu constituția (Rusiei – n.r.)”, a spus Ozerov.

Anterior, autoritățile R. Moldova au declarat că pretinse soluționări „prin forță” nu reflectă realitatea și poziția Chișinăului în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

Pe teritoriul R. Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Ruse, dintre aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Ceilalți, peste 1000, fac parte din GOTR și staționează în stânga Nistrului sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna.

GOTR nu are niciun statut pe teritoriul R. Moldova, este ilegal, și urmează să fie evacuat conform deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul din 1999.

Retragerea trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Moldovei este una dintre prioritățile declarate ale diplomației moldovene pe dimensiunea de securitate. În schimb, pentru Tiraspol, militarii ruși sunt „o garanție a păcii și liniștii” în R. Moldova și în întreaga regiune.

La începutul lunii aprilie, Comandamentul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) a fost declarat indezirabil pe teritoriul țării.

Mai mulți comandanți ruși ai armatei din stânga Nistrului au fost declarați indezirabili pe teritoriul R. Moldova



