250 de apeluri la 112 privind căderi și accidentări. Peste 1500 de angajați ai MAI, mobilizați pentru a ajuta cetățenii

În contextul condițiilor climatice cauzate de ghețuș și polei, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează că echipele MAI se află în teren pentru monitorizarea situației, intervenția promptă la necesitate și asigurarea siguranței cetățenilor.

MAI menționează că drumurile sunt, în general, practicabile, însă traficul se desfășoară în condiții de iarnă, pe carosabil umed, cu porțiuni de ghețuș și polei, iar circulația în raioanele Dondușeni și Glodeni pe șapte drumuri naționale este temporar suspendată.

Totodată, pe mai multe trasee din raioanele Cantemir, Orhei, Hîncești, Ștefan Vodă, Cimișlia, Dondușeni, Strășeni, Ialoveni, Bălți, Rezina, Glodeni, Edineț, Ocnița, Rîșcani, Nisporeni, Anenii Noi și Soroca sunt semnalate sectoare cu risc sporit de producere a accidentelor, în special în zonele cu serpentine, declivități accentuate și sectoare împădurite.

În acest context, Ministerul îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă, să adapteze viteza la condițiile de drum și, pe cât posibil, să evite deplasările pe traseele cu risc sporit.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat zece apeluri de urgență, intervenind în opt cazuri, inclusiv pentru deblocarea și tractarea a șase mijloace de transport rămase blocate din cauza ghețușului, acordarea sprijinului echipelor medicale în municipiul Chișinău și raionul Strășeni, precum și intervenția la trei accidente rutiere, dintre care unul cu descarcerare.

MAI menționează că din cauza depunerilor de polei, 23 de localități din șase raioane au fost deconectate parțial de la energia electrică, iar echipele specializate ale operatorilor de distribuție desfășoară lucrări pentru restabilirea alimentării.

Inspectoratul General al Poliției monitorizează intens situația rutieră, fiind mobilizați peste 1100 de angajați și aproape cinci sute de autospeciale, care au intervenit la sute de solicitări,

În această perioadă au fost înregistrate accidente rutiere soldate cu persoane traumatizate și, din păcate, un caz de deces, iar oamenii continuă patrularea traseelor pentru prevenirea incidentelor și acordarea sprijinului participanților la trafic.

Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova informează că punctele de trecere a frontierei funcționează în regim normal, cu excepția PTF Grimăncăuți, unde activitatea a fost temporar sistată din motive tehnice. Drumurile de acces rămân practicabile, fără restricții de deplasare.

Totodată, Aeroportul Internațional Chișinău ,,Eugen Doga” activează în regim normal, pistele fiind curățate, iar aeronavele aterizează și decolează fără impedimente.

În perioada de raport, Serviciul 112 a gestionat peste 3 mii de apeluri de urgență, dintre care circa 170 au vizat căderi și accidentări, peste 80 – polei și înzăpezire, precum și solicitări privind accidente rutiere.

„La nivel național, peste 1500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, cu aproape șase sute de autospeciale, sunt mobilizați pentru prevenirea riscurilor, intervenția promptă și sprijinirea cetățenilor. Situația este monitorizată permanent, iar MAI va reveni cu informații actualizate, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice”, a precizat MAI.