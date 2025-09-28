Peste 800 de mii de cetățeni s-au prezentat la secțiile de votare din țară și diaspora

Peste 800 de mii de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat până la ora 13:20 la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Raportat la categoria de sex, la vot au ieșit mai multe femei, 53,17% sau circa 430 de mii, în comparație cu 46,83% – bărbați, în număr de circa 380 de mii.

Pe 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

