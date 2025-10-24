Peste 400 de școli din R. Moldova s-au conectat la platforma MPay și pot primi donații

Instituțiile de învățământ general din R. Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay – un sistem modern, eficient și securizat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), peste 400 de școli s-au conectat la platformă până în prezent.

Conform MEC, sumele donate sunt colectate într-un cont trezorerial special al instituției beneficiare și pot fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice.

„Până în prezent, 403 instituții de învățământ s-au conectat la platforma MPay și pot primi donații. Dintre acestea, 101 instituții au beneficiat deja de contribuții financiare din partea părinților, absolvenților sau altor persoane fizice și juridice. Alte instituții se află în proces de aderare, iar lista acestora este actualizată constant”, transmite Ministerul.

Instituțiile care doresc să se alăture acestei inițiative pot solicita conectarea, urmând pașii descriși în Instrucțiunea privind utilizarea donațiilor sub formă de mijloace financiare instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar (ciclurile I și II).

Instituțiile care beneficiază de donații sunt obligate să publice rapoarte semestriale privind utilizarea fondurilor, fie pe paginile web oficiale ale acestora, fie pe panourile informative.

Persoanele care doresc să contribuie financiar o pot face prin donații transparente, direct prin platforma MPay, Tot aici este disponibilă și lista instituțiilor deja conectate la acest serviciu. Pentru a afla mai multe despre procedura de donare, accesați acest link.