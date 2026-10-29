Peste 2400 de studenți străini au fost admiși în universitățile din țară, în anul de studii 2026-2027. Aceștia provin din 31 de țări

Instituțiile de învățământ superior din R. Moldova au admis 2433 de studenți străini în anul 2026-2027 de studii, conform datelor preliminare furnizate de universități, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Dintre aceștia, 1469 au fost înscriși la programele de studii superioare de licență, iar 964 – la master.

Tinerii provin din 31 de țări, preponderent din România, Ucraina, India, Israel. În instituțiile învață studenți și din țări precum Tunisia, SUA, China, Suedia, Turcia, Danemarca, Azerbaidjan ș.a.

Cei mai mulți studenți au fost admiși la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF) și Universitatea de Stat din Moldova (USM).

Tinerii au optat pentru programe de licență în domenii precum:

Științe sociale și comportamentale;

Științe ale educației;

Științe economice;

Sănătate, Drept, Tehnologii ale informației și comunicațiilor;

Medicină veterinară;

Arhitectură și construcții;

Inginerie și activități inginerești.

Totuși, topul celor cinci specialități alese de studenții străini este format din: Psihologie, Drept, Medicină, Pedagogie preșcolară și Stomatologie.

Potrivit Ministerului, numărul de studenți străini în creștere, în instituțiile de învățământ superior din țară, demonstrează atractivitatea și competitivitatea tot mai mare a universităților din R. Moldova pe plan internațional.

„Investițiile fără precedent în infrastructura universitară de peste 600 de milioane de lei în ultimii cinci ani, resursele umane calificate, modernizarea programelor de studii creează un mediu academic care le permite tinerilor din întreaga lume să fie pregătiți pentru condițiile actuale ale pieței muncii oriunde în lume”, a precizat MEC.

Totodată, circa un milion de euro au fost investiți cu suportul Băncii Mondiale prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”.

Conform instituției, aceste resurse au permis modernizarea și acreditarea internațională a programelor de studii, îmbunătățirea capacităților de predare în limba engleză a profesorilor universitari, crearea platformei informaționale studyin.md pentru o bună informare despre oportunitățile de studii pe care le oferă Moldova, precum și desfășurarea unei campanii de promovare a studiilor din R. Moldova în India, „țară cu cel mai mare potențial de atragere a tinerilor la studii”.

În anii trecuți, numărul tinerilor care alegeau să studieze în Moldova ajungea la 2311 studenți străini.