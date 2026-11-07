Peste 1300 de asistenți sociali au fost instruiți pentru a procesa cererile de compensații la energie. Persoanele cu mobilitate redusă pot solicita înregistrarea cererii la domiciliu

Peste 1300 de asistenți sociali au fost instruiți pentru a asigura procesarea cererilor de compensații la energie pentru sezonul rece. Sistemul funcționează bine, iar autoritățile încearcă să gestioneze fluxul de persoane la ghișee, astfel încât cetățenii să evite cozile, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Podcast ZdCe.

Potrivit ministrei, asistenții sociali au fost instruiți și implicați în proces încă din anii precedenți, ceea ce permite înregistrarea rapidă a cererilor. Aceasta a precizat că nu au fost semnalate dificultăți majore în funcționarea sistemului.

Natalia Plugaru a îndemnat cetățenii să nu se grăbească să depună cererile în primele zile ale lunii, întrucât înregistrarea acestora poate fi făcută pe tot parcursul lunii noiembrie. De asemenea, ministra a menționat că asistenții sociali îi îndeamnă pe oameni să vină după-amiaza, când fluxul de persoane este, de regulă, mai redus.

În localitățile în care oamenii nu pot aștepta în interior, autoritățile au solicitat amenajarea unor corturi, unde cetățenii să poată beneficia de apă și ceai fierbinte în timp ce așteaptă.

Ministra a precizat că nu este necesară prezența ambilor soți pentru depunerea cererii, fiind suficient ca o singură persoană din gospodărie să se prezinte. Mai mult, cererea poate fi depusă și de o altă persoană în numele solicitantului.

Pentru persoanele singuratice, bolnave sau cu probleme de mobilitate, care nu se pot deplasa la asistentul social, există posibilitatea solicitării unei vizite la domiciliu. Asistentul social se poate deplasa cu laptopul pentru a înregistra cererea direct la locuința solicitantului.

Totodată, Ministerul dispune de echipe mobile în toate raioanele țării, inclusiv în municipiul Chișinău, care se deplasează la domiciliul persoanelor care au nevoie de ajutor pentru înregistrarea cererilor.