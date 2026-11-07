Natalia Plugaru, la Podcast ZdCe: „Bugetul pentru compensații va ajunge la 2,7 miliarde de lei. Dacă donatorii nu vor oferi sprijin, banii vor fi alocați din bugetul de stat”

Compensațiile pentru energie din sezonul rece vor fi asigurate integral, iar dacă R. Moldova nu va obține sprijin financiar din partea donatorilor, diferența necesară va fi acoperită din bugetul de stat. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Podcast ZdCe, unde a fost întrebată de unde vor fi luați banii pentru plata compensațiilor, estimate la 2,6 – 2,7 miliarde de lei.

Ministra a dat asigurări că toți cetățenii care se înregistrează în sistem vor fi luați în calcul pentru acordarea compensațiilor și a precizat că bugetul anunțat va fi asigurat.

„Cu siguranță vom găsi bani, fie de la donatori. Dacă nu, atunci vom pune totul din bugetul de stat. Dar vom oferi compensații”, a declarat Natalia Plugaru.

Potrivit ministrei, autoritățile sunt în discuții cu mai multe țări din Uniunea Europeană pentru a obține sprijin financiar, însă nu pot fi anunțate deocamdată numele acestora, întrucât nu există răspunsuri finale.

Plugaru a precizat că, până la începerea plăților pentru luna noiembrie, estimate pentru mijlocul lunii decembrie, autoritățile vor cunoaște ce contribuții vor putea oferi partenerii externi și care va fi suma ce urmează să fie acoperită din bugetul de stat.

Ministra a amintit că, în sezonul rece precedent, statul a alocat integral din bugetul propriu 2,34 de miliarde de lei pentru compensații, în condițiile în care nu a beneficiat de același sprijin din partea donatorilor ca în sezoanele anterioare.

Întrebată dacă majorarea bugetului pentru compensații ar putea duce la suspendarea unor proiecte de investiții sau la reducerea finanțării altor programe, Natalia Plugaru a spus că nu crede că există acest risc. Potrivit acesteia, subiectul a fost discutat cu ministra Finanțelor, premierul și ceilalți membri ai Guvernului, astfel încât programul de compensații să nu afecteze în mod semnificativ alte programe.

„Noi oricum planificam un anumit buget pentru compensații. Știam că va trebui să oferim și în această iarnă. Într-adevăr, inițial nu era planificat să fie mai mare sau numărul mai mare de beneficiari, dar ne-am ajustat”, a explicat ministra.

Aceasta a mai menționat că veniturile bugetului de stat sunt în creștere, inclusiv datorită numărului mai mare de contribuabili și a trecerii unor persoane la forme legale de angajare, ceea ce ar permite acoperirea cheltuielilor necesare dacă sprijinul extern nu va fi suficient.

De pe 2 noiembrie până pe 6 noiembrie, peste 275 de mii de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la energie în sezonul rece 2026–2027.

Compensațiile vor fi acordate pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Ajutorul lunar va varia între 500 și 1000 de lei pentru gospodăriile care utilizează gaze naturale sau energie termică și între 500 și 800 de lei pentru cele care se încălzesc cu energie electrică sau combustibili solizi.

Primele plăți vor fi efectuate în decembrie, pe card sau prin intermediul oficiilor poștale. Programul guvernamental „Ajutor la Contor” pentru sezonul rece 2026–2027 a fost lansat pe 2 noiembrie. Pentru acordarea compensațiilor în această iarnă, Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 2,7 miliarde de lei.