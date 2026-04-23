Percheziții în Chișinău într-un dosar de contrabandă cu droguri mascate drept „suplimente alimentare pentru slăbire”. Bărbat, reținut pentru 30 de zile

O schemă de introducere în R. Moldova a drogurilor declarate în mod fals drept „suplimente alimentare pentru slăbire”, a fost destructurată de ofițerii Serviciului Vamal, anunță joi, 23 aprilie, instituția.

Acestea ajungeau la Chișinău prin colete poștale, iar bănuitul le punea în vânzare într-un magazin specializat. Pentru deconspirarea schemei, ofițerii vamali au dispus procurarea, sub supraveghere legală, a unor cantități de „suplimente de slăbire”.

Ulterior, au fost desfășurate cinci percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul cărora au fost ridicate pretinsele „suplimente”, care, în realitate, conțineau substanțe psihoactive, precum și dispozitive electronice, ce urmează să fie supuse expertizării.

În rezultatul perchezițiilor, a fost reținut un bărbat în vârstă de 39 de ani, bănuit de contrabandă cu droguri.

Ulterior, oamenii legii i-au prezentat învinuirea, solicitând aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, în vederea continuării obiective a investigațiilor, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.