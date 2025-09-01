Pentru prima dată în trei ani, mass-media de stat din Rusia a publicat un videoclip cu fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia în 2014. Înimaginile video, fostul președinte al Ucrainei a făcut declarații prin care susține tezele lui Putin, exprimate la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din 31 august – 1 septembrie, informează Novaia Gazeta Europe.

În videoclip, publicat de agențiile de stat ruse RIA Novosti și TASS, politicianul a declarat că „Vladimir Vladimirovici (Putin, n.r.) are perfectă dreptate”, iar el însuși, Ianukovici, „și-a propus ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană”, dar „partenerii din partea UE” s-au comportat „incorect” și au dat dovadă de „aroganță”.

„Dar eu am fost întotdeauna un adversar categoric și convins al aderării Ucrainei la NATO. Am înțeles întotdeauna clar și distinct că aceasta ar fi o catastrofă pentru Ucraina. Este o cale care nu duce nicăieri. Este o cale directă către războiul civil”, spune fostul președinte al Ucrainei în clip.

Nu se știe când și unde a fost realizată înregistrarea video.

Videoclipul a fost publicat pe fondul declarațiilor lui Putin la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde el a numit una dintre cauzele războiului „încercările constante ale Occidentului de a atrage Ucraina în NATO”. Iar „criza” din Ucraina, potrivit lui Putin, a apărut „ca urmare a unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de occident”.

Ultima dată, apelul lui Ianukovici a apărut în mass-media la începutul lunii iulie 2022. Atunci, el a îndemnat ucrainenii „să facă o alegere – să lupte „până la ultimul ucrainean” sau să încerce să păstreze ceea ce a mai rămas”, notează „Agenția”.