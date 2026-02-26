Pentru a doua zi consecutivă, dronele rusești intră in spațiul aerian al României. Armata a ridicat avioane de luptă

O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina, joi seara, 26 februarie. Rușii au atacat în valuri porturile ucrainene de la Dunăre, iar NATO a trimis mai întâi două avioane F-16 românești, iar apoi alte două Eurofighter Typhoon. Este a doua zi consecutivă în care dronele rusești intră in spațiul aerian al României, scrie biziday.

Ministerul Apărării Naționale informează că a fost semnalată prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„În jurul orei 16:25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană”, adaugă MApN.

La acel moment, drona nu a intrat în spațiul aerian național.

Ulterior, la ora 18:00 „s-a ordonat ridicarea de la sol a două aeronave Eurofighter Typhoon – una a Forțelor Aeriene Germane și una a Forțelor Aeriene Spaniole, din Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, în urma observării unui nou vehicul aerian fără pilot care se îndrepta spre spațiul aerian național”, explică MApN.

Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina.

În jurul orei 17:00, Inspectoratul General pentru Situații de urgență a transmis un nou mesaj RO-Alert populației din nord-estul județului Tulcea. Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 17:30.

O alertă extremă a fost anunțată pentru populația din nordul, estul și centrul județului Tulcea, printr-un mesaj Ro-Alert, miercuri seara, 25 februarie. Mesajul Ro-Alert a fost transmis în jurul orei 18:15, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Un localnic susține că a văzut odronă care ar fi survolat deasupra localității Chilia Veche. Ulterior, alerta a încetat.