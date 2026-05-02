Pentagonul ordonă retragerea a 5000 de militari americani din Germania. Reacția ministrului german al Apărării

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a cinci mii de soldați din Germania. Măsura va fi implementată în următoarele șase până la 12 luni și „a fost considerată necesară”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Hegseth, după „o analiză aprofundată a posturii americane în Europa.”

„Era previzibil că SUA vor retrage trupele din Europa, inclusiv din Germania. (…) Este clar: În cadrul NATO trebuie să devenim mai europeni pentru a continua să fim transatlantici. Cu alte cuvinte: noi, europenii, trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Germania este pe drumul cel bun. (…) Prezenţa trupelor americane în Europa, şi în special în Germania, este în interesul nostru şi în interesul SUA. Lucrăm îndeaproape cu americanii – la Ramstein, la Grafenwohr, la Frankfurt şi în alte părţi – pentru pace şi securitate în Europa, pentru Ucraina şi pentru descurajare comună”, a precizat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Germania are pe teritoriul său peste 36 de mii de militari americani, a doua dintre cele mai mari prezențe militare SUA din străinătate, după Japonia. În Germania se află, totodată, și centrul de coordonare pentru operațiile americane în Europa și în Africa și servește ca nod de legătură în arhitectura mondială a armatei Statelor Unite.

În Germania sunt cele mai multe trupe americane din Europa



Retragerea soldaților este un semnal clar al răcirii relațiilor dintre Washington și Berlin, după o declarație a cancelarului Friedrich Merz. Acesta a spus că „Iranul umilește Statele Unite” și că „americanii nu au, aparent, nicio strategie” în războiul cu Iran, afirmație la care Donald Trump a ripostat chiar cu amenințarea că va retrage trupe staționate în Germania. Iar astăzi se concretizează.

Ceea ce i-a deranjat enorm pe americani a fost retorica nemților „inadecvată și contraproductivă”, după cum a afirmat un înalt oficial al Pentagonului, sub protecția anonimatului, citat de Sky News.

Președintele american Donald Trump a mai amenințat și Italia sau Spania pentru că nu au contribuit la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, conform The Guardian.

