Pelerinaj organizat pe timp de război: Mitropolia Moldovei anunță că și în acest an va aduce Focul Haric la Chișinău, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu

În pofida faptului că situația din Orientul Mijlociu rămâne în continuare tensionată, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a anunțat că organizează în perioada 6–11 aprilie 2026 tradiționalul pelerinaj în Israel, cu participarea clerului și credincioșilor din R. Moldova, pentru a aduce la Chișinău Focul Haric.

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, delegația pelerinilor va fi condusă de Preasfințitul Filaret, Episcop de Căpriana, Vicar mitropolitan.

Pelerinajul va cuprinde vizitarea mai multor destinații: Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, Ierihon și din Deșertul Iudeii.

„În pofida circumstanțelor existente în Orientul Mijlociu, organizatorii pelerinajului mențin o legătură permanentă cu instituțiile statului gazdă, în vederea asigurării bunei desfășurări a pelerinajului și a siguranței participanților. În cazul apariției unor modificări ale situației din regiune, programul pelerinajului va fi adaptat corespunzător, iar participanții vor fi informați în timp util”, se precizează în comunicat.

Conform datelor publicate de Ministerul Afacerilor Externe pe 10 martie, în Israel situația de securitate rămâne tensionată. Restricțiile actuale au fost extinse până la 14 martie 2026, ora 20:00, astfel, până atunci sunt interzise activitățile educaționale și sunt permise adunări de cel mult 50 de persoane, cu condiția existenței posibilității de deplasare rapidă în adăpost în cazul declanșării alarmei.

În contextul situației de securitate, zborurile comerciale continuă să fie operate în regim limitat, în funcție de deciziile autorităților israeliene și de programul companiilor aeriene.

În dimineața zilei de 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

Armata SUA a recunoscut moartea a șase membri ai serviciilor, în timp ce Societatea Crucea Roșie din Iran a spus că mai mult de 500 de persoane au fost ucise în țară.