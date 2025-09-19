Pedeapsă cu închisoare pentru răspândirea deepfake-urilor? Italia – prima țară din UE care adoptă o lege cu privire la AI

Parlamentul Italiei a adoptat o nouă lege privind inteligența artificială (AI), devenind astfel prima țară din Uniunea Europeană cu reglementări cuprinzătoare în domeniul AI, aliniate la legislația UE. Guvernul condus de Giorgia Meloni a promovat proiectul de lege, afirmând că acesta stabilește ca principii de bază utilizarea inteligenței artificiale „într-un mod transparent și sigur”, punând în același timp accent pe securitatea cibernetică și protecția vieții private, relatează Reuters.

De asemenea, noua lege limitează accesul copiilor sub 14 ani la tehnologiile AI doar cu acordul părinților.

„Această lege readuce inovația în perimetrul interesului public, orientând inteligența artificială către dezvoltare, drepturi și protecția deplină a cetățenilor”, a declarat Alessio Butti, subsecretarul pentru transformare digitală.

Guvernul a desemnat Agenția pentru Italia Digitală și Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică drept autorități naționale în domeniul dezvoltării inteligenței artificiale.

Noile prevederi penale vizează răspândirea ilegală a conținutului generat de inteligență artificială, cum ar fi deepfake-urile, care poate fi pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani dacă provoacă prejudicii. Utilizarea ilegală a AI va atrage, de asemenea, pedepse mai severe pentru infracțiuni precum furtul de identitate și frauda.

În ceea ce privește drepturile de autor, proiectele create cu asistența AI sunt protejate dacă rezultă dintr-un efort intelectual, iar extragerea automată de texte și date de către AI este permisă doar în cazul conținutului neprotejat prin drepturi de autor sau pentru cercetare științifică realizată de instituții autorizate.

Legea autorizează alocarea a până la 1 miliard de euro (1,18 miliarde de dolari) dintr-un fond susținut de stat pentru investiții de capital în întreprinderi mici și mijlocii, precum și în companii mari active în domeniile inteligenței artificiale, securității cibernetice, tehnologiilor cuantice și telecomunicațiilor.

Unii experți susțin că resursele puse la dispoziție sunt neînsemnate în comparație cu inițiativele internaționale.