Pe numele lui Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, condamnați la câte trei ani de închisoare, au fost remise materialele pentru căutare internațională

Pe numele lui Alexandru Pînzari, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) în perioada în care Damir a fost „recrutat” în calitate de „agent sub acoperire” și Valeriu Cojocaru, șeful Direcției nr. 5, structura care l-a angajat pe Damir au fost pornite dosare de căutare, au declarat vineri, 23 ianuarie, pentru Ziarul de Gardă reprezentanții IGP .

Totodată, potrivit IGP, au fost remise materialele pentru căutare internațională în adresa Biroului central Interpol din Lion.

Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, alături de Dorin Damir au fost recunoscuți vinovați pe două capete de acuzare (abuz în serviciu și fals în acte) și condamnați la închisoare pe un termen de trei ani, întrucât în cazul unuia dintre capete a intervenit termenul de prescripție. Pe alte trei capete de acuzare, cei doi au fost achitați.

Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din care mai fac parte Sergiu Stratan și Alexandru Negru, în absența foștiilor angajați MAI, dar și a lui Dorin Damir.

Ulterior, Damir a fost reținut la scurt timp după ce a fost condamnat.

Acuzațiile aduse de procurori

Potrivit procurorilor, în 2017, în timp ce Partidul Democrat din Moldova (PDM) guverna țara, finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, a fost angajat „formal și ilegal” în cadrul Direcției numărul 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI), o unitate specială a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care a fost lichidată între timp. Acesta activa sub pseudonimul „HOLRIO” .

Dosarul a fost întocmit de Ana Railean, pe atunci șefa Serviciului Supraveghere a Secției nr. 1 „K” a Direcției nr. 5 a INI. Aceasta le-a spus procurorilor că a primit de la Cojocaru setul de documente necesar angajării. Pentru că pachetul era incomplet, Railean s-a întâlnit cu Damir „în mașina de serviciu, undeva prin jurul MAI”, pentru a primi documentele lipsă și a semna actul de angajare.

Anterior angajării, șeful Inspectoratului Generalde Poliție (IGP) de la acea vreme, Alexandru Pînzari, în colaborare cu Valeriu Cojocaru, care conducea fosta Direcție nr. 5 a INI, au aprobat un regulament privind organizarea și funcționarea Secției nr. 1 „K” a Direcției nr. 5 a INI, arogând acestei subdiviziuni unele competențe improprii activității polițienești: verificarea jurnaliștilor și a angajaților misiunilor diplomatice, precum şi avizarea candidaţilor la funcţiile de judecători. Prin același act, s-au redus semnificativ din criteriile de angajare a personalului în Secție, modificări care au permis angajarea lui Dorin Damir.

Deși angajarea lui Damir era una fictivă, fără ca acesta să fi desfășurat activitatea polițienească, finul lui Plahotniuc a obținut gradul special „inspector-principal” la doar două luni de la angajarea sa, iar în februarie 2019, i-a fost acordat următorul grad special de „comisar”.

Totodată, sub pretextul efectuării unor „măsuri speciale de investigații”, în iunie 2018, lui Damir i-au fost perfectate buletin de identitate și pașaport, pe termen de un an, cu numele Dumitru Busuioc. Două luni mai târziu, Damir a folosit această identitate în scopuri personale, zburând în capitala Ucrainei, Kiev. Mai târziu, Damir a primit și un permis de conducere eliberat de autoritățile R. Moldova pe numele lui Dumitru Busuioc, dar cu fotografia sa. Busuioc este numele de familie al soției lui Dorin Damir.

Astfel, pentru a crea iluzia unei angajări reale, pe numele lui Damir au fost întocmite tabele de salarizare, fișe de stimulare, fișe de evaluare, rapoarte și alte documente. Deși nu s-a prezentat nicio zi la muncă, din iunie 2017 până în septembrie 2019, Damir a primit de la stat un salariu total de circa 170 de mii de lei.

