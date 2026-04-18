Pe 17 mai, vor fi aleși primari ai 9 localități

În contextul alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai 2026, consiliile electorale de circumscripție locală au înregistrat 38 de candidați pentru funcția de primar, 20 de concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local și 4 participanți la referendumurile locale.

Dintre cei 38 de candidați înregistrați la funcția de primar, 9 sunt femei, iar 29 sunt bărbați. 25 de candidați sunt desemnați de partide politice, iar 13 sunt independenți.

Candidați la funcția de primar au fost înregistrați în următoarele localități:

· satul Topala, raionul Cimișlia – 1 candidat;

· satul Mașcăuți, raionul Criuleni – 1 candidat;

· satul Plop, raionul Dondușeni – 3 candidați;

· comuna Frumușica, raionul Florești – 3 candidați;

· satul Costești, raionul Ialoveni – 3 candidați;

· comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni – 7 candidați;

· orașul Orhei, raionul Orhei – 10 candidați;

· orașul Taraclia, raionul Taraclia – 7 candidați;

· comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești – 3 candidați.

Pentru funcția de consilier local în satul Copceac, UTA Găgăuzia au fost depuse liste de candidați din partea a 4 partide politice, iar 16 sunt candidați independenți. În total, pentru funcția de consilier în consiliul local sunt înregistrați 74 de candidați, dintre care 46 sunt bărbați și 28 sunt femei.

În calitate de participanți la referendumul local din comuna Sadîc, raionul Cantemir au fost depuse 2 cereri: Partidul Politic „Democrația Acasă” – cu opțiunea „DA” și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – cu opțiunea „DA”.

Alți doi participanți la referendum au fost înregistrați și în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia: Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” – cu opțiunea „NU” și Partidul Politic „Partidul Schimbării” – cu opțiunea „DA”.