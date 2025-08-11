Patru partide ar putea fi constatate drept succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, și ar putea fi dizolvate

Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” ar putea fi dizolvate. Ministerul Justiției (MJ) a depus pe 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru formațiuni politice, solicitând constatarea acestora ca fiind succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, potrivit unui comunicat al MJ.

Cererea Ministerului a venit ca armare a sesizării primite la 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC).

Mai exact, Potrivit CEC și Serviciului de Informații și Securitate, la 6 iulie 2025, liderii celor patru partide au participat la Moscova, în Federația Rusă, la un congres coordonat de Ilan Șor, unde acesta a anunțat formarea blocului electoral „Victorie – Победа” și a prezentat planurile pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

„CEC a subliniat că implicarea directă a unui fost lider al unui partid declarat neconstituțional în constituirea și promovarea unui bloc electoral reprezintă o continuare mascată a activității partidului interzis. Raportul CEC din octombrie 2024, întocmit în urma unui control al finanțării celor patru partide, a constatat acțiuni comune, de regulă camuflate, desfășurate cu scopul de a influența rezultatele alegerilor din toamna anului trecut. Conform datelor verificate, aceste acțiuni au fost dirijate și coordonate de Ilan Șor. Cele patru partide au devenit active imediat după declararea neconstituționalității Partidului „Șor”, preluând structurile, resursele și oamenii acestuia, asigurând astfel transferul infrastructurii politice către noile formațiuni etc”, se explică în comunicatul MJ.

La 19 iunie 2023, prin Hotărârea Curții Constituționale, Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional. Potrivit Legii privind partidele politice, este interzisă crearea sau utilizarea unui partid politic pentru a continua activitatea unui partid declarat neconstituțional.