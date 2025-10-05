Partidul populist ANO din Cehia câștigă alegerile parlamentare, amenințând viitorul ajutor acordat Ucrainei

Partidul populist ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) din Cehia, condus de fostul prim-ministru Andrej Babis, a câștigat alegerile parlamentare din 3 și 4 octombrie cu aproximativ 35% din voturi, conform rezultatelor preliminare, scrie Kiev Independent.

Cu peste 98% din voturi numărate, ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) conduce cu 34,6%, în timp ce partidul de guvernământ Spolu (Împreună) deține 23,27%. Partidul liberal-centrist STAN urmează cu aproximativ 11% din voturi, urmat de liberalii Pirați (8,8%) și de SPD de extremă dreapta (7,8%).

ANO nu a obținut o majoritate absolută și va trebui să coopereze cu alte facțiuni pentru a forma o coaliție de guvernare. Rezultatele alegerilor actuale indică faptul că partidul a câștigat 81 de locuri în Camera Deputaților, camera inferioară a parlamentului din Praga, formată din 200 de membri.

Partidul ANO se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și nu susține ajutorul acordat Ucrainei. Partidul va avea prima oportunitate de a forma un nou guvern de coaliție și se așteaptă să colaboreze cu facțiuni populiste, de dreapta și anti-NATO.

Partidele trebuiau să depășească pragul de 5% pentru a obține locuri în parlament. Se așteaptă ca Babis să înceapă discuțiile cu SPD și cu o altă mișcare populistă de dreapta, Șoferii pentru Sini, o facțiune eurosceptică fondată în 2022 care a obținut 6,78% din voturi.

Oligarhul miliardar Babis, președintele ANO, a fost anterior prim-ministru între 2017 și 2021. Partidul său era favorit să câștige alegerile după ce a crescut în popularitate din cauza îngrijorărilor legate de economie și a criticilor la adresa actualului guvern, condus de prim-ministrul Petr Fiala.

Cehia a fost unul dintre cei mai fideli aliați ai Kievului încă din primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei. Praga a furnizat tancuri, sisteme multiple de lansare a rachetelor și elicoptere în pachete de ajutor militar și a găzduit sute de mii de refugiați ucraineni.

Cel mai semnificativ este faptul că Cehia a lansat în 2024 inițiativa sa privind munițiile pentru a furniza Ucrainei obuze de artilerie de care aveau nevoie urgent în timpul unei lipse severe pe linia frontului. Cehia a servit drept intermediar pentru 15 națiuni participante care au cumpărat obuze pentru Ucraina pe piețele globale.

Victoria lui ANO amenință viitorul inițiativei privind munițiile, deoarece Babis a criticat aspru schema și s-a angajat să o elimine dacă partidul său va recâștiga puterea.

Babis și-a exprimat, de asemenea, simpatia pentru alți lideri naționaliști europeni, cum ar fi prim-ministrul maghiar, Viktor Orban, și a susținut că aderarea Ucrainei la UE ar fi o „catastrofă completă”.

Într-un comentariu adresat publicației de știri ucrainene Suspilne, la scurt timp după victoria sa electorală, Babis a insistat că Ucraina „nu este pregătită” să adere la UE. El a mai spus că Cehia susține Ucraina, dar ar trebui să limiteze fondurile pe care le oferă Kievului pentru a acorda prioritate cetățenilor cehi.

„Ajutăm Ucraina prin intermediul UE, UE ajută Ucraina și se încadrează în bugetul european și plătim mulți bani bugetului european, iar acesta este modul în care vom continua să ajutăm”, a spus Babis.

Inițiativa cehă privind muniția „ar trebui să fie organizată de NATO”, a adăugat el.