Partidul Politic „Partidul Nostru” s-a lansat în campania electorală în satul Rediul Mare, Dondușeni

Partidul Politic „Partidul Nostru” a ales să se lanseze în campania electorală pentru alegerile parlamentare în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni, localitate în care liderul partidului, Renato Usatîi, spune că și-a petrecut copilăria.

La începutul evenimentului de lansare în campania electorală, Renato Usatîi a delcarat că au elaborat 29 de proiecte de lege cu care vor merge în Parlament, vizând cele mai importante domenii din țară.

„Pentru majoritatea cetățenilor din R. Moldova, noi suntem ultima speranță. (…) Am elaborat niște proiecte de lege cu care mergem în Parlament. O să dau citire unor proiecte de legi: proiect constituțional privind interzicerea vânzării terenurilor agricole cetățeniilor din afara țării; scutirea TVA-ului la gaze naturale; proiect privind majorarea limitei impozabile la colete; crearea farmaciilor electronice în sate; anularea imunității parlamentare; majorarea pedepselor pentru corupție pentru demnitarii de stat; etc.”, sunt câteva din ideile enumerate de Renato Usatîi.

Liderul PPPN a declarat că vor reveni ulterior cu lista completă și cu programul electoral al partidului.

Administratoarea fostei fundații „Renato Usatîi”, și sora unui candidat „Alternativa”. Lista candidaților la funcția de deputat din partea „Partidului Nostru”

Comisia Electorală Centrală a publicat lista candidaților la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie ale „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi.

Primul pe listă este Renato Usatîi, urmat de Elena Grițco, care a fost conducătoarea grupului de inițiativă al candidatului Partidului Politic „Partidul Nostru” la prezidențialele din octombrie 2024. Grițco este administratoarea fundației „Moldova Noastră”, redenumită astfel din fundația „Renato Usatîi”. În 2024 aceasta indica în ultima sa declarație de avere venituri salariale în valoare de 22 500 de lei din partea fundației. În 2022 aceasta a primit în calitate de donație un apartament de 82 de metri pătrați, ce ar valora 245 823 de lei.

Nina Cereteu este pe locul trei în listă. Aceasta este la al treilea mandat în funcția de primar în orașul Drochia. Pe lângă activitatea din cadrul Ministerului Justiției și secretar al Comisiei de certificare, aceasta a activat și în calitate de asistent juridic în cabinetul avocatului „Igor Șeremet”. Șeremet a fost viceprimarul municipiului Bălți, pe timpul mandatului lui Usatîi. Igor Șeremet a declarat că nu împărtășește mecanismele de administrare instituite de Renato Usatîi și și-a dat demisia.

Nina Cereteu este sora lui Igor Cereteu, candidatul la funcția de deputat din partea Blocului Alternativa. Igor Cereteu este antreprenor, administrator la 3 companii în diasporă. Fondatorul Asociației Moldovenilor din Catalonia

Pe 26 augsut, CEC a înregistrat lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, a fost confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorier).

