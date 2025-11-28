Compania Summa continuă să investească în economia Republicii Moldova

Industria ospitalității din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cel mai puternic ritm de creștere din ultimii 20 de ani, într-un context marcat de investiții accelerate și extinderea prezenței brandurilor internaționale. Unul dintre actorii care au influențat decisiv această evoluție este Summa, companie prezentă pe piața locală de aproape trei decenii și un investitor constant în dezvoltarea infrastructurii hoteliere.

Summa a fost pionierul care a adus în Republica Moldova primele branduri hoteliere internaționale, ridicând standardele de calitate. În 2025 compania avansează cu un nou proiect major, continuând modelul investițional pe termen lung, care a caracterizat prezența sa în țară.

Summa și-a început activitatea în Republica Moldova în 1996, odată cu dezvoltarea complexului Green Hills Market și a Aeroportului Internațional Chișinău, trecând treptat de la proiecte de infrastructură locală la un model de dezvoltare pe termen lung.

Între 1996 și 2024, valoarea totală a investițiilor realizate depășește 300 mil. euro, portofoliul acoperind șase sectoare strategice: ospitalitate, construcții, sănătate, imobiliare, comerț și proiecte sociale.

Pentru perioada 2025-2028 compania a planificat investiții suplimentare de aproximativ 300 mil. euro, astfel portofoliul Summa în Republica Moldova va depăși 600 de milioane de euro.

Această consecvență strategică pe termen lung a oferit companiei un avantaj distinct: Summa a devenit unul dintre cei mai puternici investitori, capabili să atragă parteneri internaționali și locali de calibru, precum Radisson, Marriott International, BERD, Banca Mondială, CEB, MCA Moldova, OTP Bank și Victoriabank, realizând proiecte de amploare strategică pentru economia națională.

La nivelul economiei naționale, aceste investiții consolidează poziția Summa ca partener strategic al statului în modernizarea infrastructurii și în accelerarea dezvoltării economice.

O perioadă îndelungată, lanțurile hoteliere internaționale au privit Republica Moldova ca pe o piață dificilă. Primele inițiative ale companiilor Radisson, Marriott International și Ramada, din anii 2000, s-au confruntat cu obstacole juridice, lipsa imobilelor adecvate și un climat investițional insuficient dezvoltat.

Abia odată cu apariția unor parteneri locali capabili să asigure standardele cerute și capitalul necesar a devenit posibilă intrarea efectivă a marilor branduri pe piața moldovenească. Un astfel de partener a fost Summa, care a inaugurat Radisson Blu (2015) pe amplasamentul fostului hotel Leogrand, și ulterior – Courtyard by Marriott (2019), primul hotel din țară operat oficial sub marca Marriott International.

Summa are o viziune strategică clară, dezvoltând proiecte care aliniază industria hotelieră la standarde internaționale.

Potrivit lui Atilla Șancı, directorul regional Summa în Moldova, după succesul Radisson Blu și Courtyard by Marriott, compania lansează un proiect integrat inovator.

„Nu vorbim doar despre două unități hoteliere distincte sub brandurile internaționale Marriott International – Moxy Hotels și Residence Inn by Marriott, ci despre un complex multifuncțional care va include și noul hub medical de nouă generație Medpark City Clinic. Este o abordare care reflectă direcția strategică a Summa: trecerea de la proiecte izolate la ecosisteme integrate, capabile să răspundă simultan cererii din segmentul de business, turism și servicii medicale, atât pentru publicul local, cât și pentru cel internațional. Investiția totală în acest proiect este de 40 mil. euro, iar finalizarea este estimată pentru primul trimestru al anului 2028.

Dimensiunea și conceptul proiectului depășesc cu mult dezvoltările hoteliere tradiționale din Republica Moldova. Moxy Hotels va fi orientat către o audiență tânără și urbană, cu un design modern și o experiență adaptată stilului de viață actual, în timp ce Residence Inn by Marriott este proiectat pentru segmentul oaspeților cu sejururi îndelungate, oferind dotări care asigură o experiență similară celei de acasă. La rândul său, hubul medical Medpark City Clinic generează o valoare adăugată semnificativă pentru proiect, oferind servicii de diagnostic avansat, programe de wellness, precum și oferte complexe în domeniul turismului medical. În ansamblu, această structură integrată va introduce pe piața locală un model nou pentru industria ospitalității, un concept care până acum nu a existat în Republica Moldova”, a subliniat Atilla Șancı.

Atilla Şancı, Director Regional Summa în Republica Moldova Ivan Kiseev, Senior Director Marriott International, International Hotel Development CEE & CIS

Din punct de vedere arhitectural și funcțional, Moxy Hotels se va remarca prin designul său contemporan, spațiile comune dinamice și tehnologiile integrate, oferind camere compacte, dar funcționale și zone active pentru socializare. Residence Inn by Marriott va pune la dispoziție apartamente spațioase cu bucătării, spații de lucru și o atmosferă adaptată șederilor prelungite.

Complexul integrează și Medpark City Clinic, un hub medical de generație nouă, conceput pentru a oferi servicii de diagnostic avansat, tratamente personalizate, standarde înalte de îngrijire și specialiști cu certificări europene și internaționale. Centrul promovează o abordare personalizată a tratamentului și orientarea către nevoile pacientului. Aceasta va permite oferirea de programe wellness și acces la servicii medicale moderne, aducând valoarea suplimentară pentru viitorii rezidenți, atât de pe piața locală, cât și de pe cea internațională.

Medpark City Clinic este conceput ca o unitate integrată structural în sistemul Spitalului Internațional Medpark, recunoscut drept cel mai important spital privat din țară, care oferă servicii medicale de înaltă calitate, în conformitate cu standardele și practicile internaționale, fapt confirmat de acreditarea Joint Commission International (JCI).

Centrul va oferi servicii avansate în domenii orientate spre viitor: medicină personalizată, programe de longevitate, medicină funcțională, programe de reabilitare, prevenție și tratament.

Pentru sectorul turismului medical, acesta reprezintă un avantaj semnificativ: pacienții străini vor putea beneficia de toate serviciile necesare într-o singură infrastructură, fără a fi nevoiți să se deplaseze prin oraș, ceea ce va spori atractivitatea Chișinăului ca destinație pentru turism medical și de afaceri. În același timp, localnicii vor avea acces la servicii medicale, restaurante și zone comerciale. Amplasarea convenabilă a complexului și parcarea generoasă îi amplifică și mai mult potențialul.

Atilla Șancı a evidențiat că Summa urmează și în acest proiect formula care a stat la baza tuturor proiectelor sale anterioare: integrarea standardelor internaționale cu valorificarea resurselor și competențelor locale.

În prezent, compania oferă locuri de muncă pentru peste 1 250 de persoane, colaborând cu antreprenori locali și creând oportunități de formare la standardele rețelelor internaționale. Noul complex va genera aproximativ 300 de noi locuri de muncă, iar implicarea directă a Marriott International va contribui suplimentar la profesionalizarea angajaților. Aceste inițiative sunt importante pentru o piață care, timp de mai mulți ani, s-a confruntat cu un deficit pronunțat de specialiști calificați la nivel internațional.

Printre proiectele de referință dezvoltate de Summa în Republica Moldova oldova se regăsesc investiții cu impact strategic asupra economiei și infrastructurii naționale.

În sectorul medical, Spitalul Internațional Medpark – cea mai mare instituție medicală privată din țară, dezvoltată în două etape (2010 și 2023) și prima din Republica Moldova, acreditată de JCI (Joint Commission International), unul dintre cele mai prestigioase standarde globale în domeniu; Chișinău Arena (2020), primul complex sportiv și de divertisment de anvergură construit în țară printr-un parteneriat public-privat; Aeroportul Internațional Chișinău (2000), care a devenit principalul punct de intrare în țară, impulsionând turismul și activitatea de afaceri; Radisson Blu Leogrand Hotel Chișinău (2015) și Courtyard by Marriott Chișinău (2019), care au ridicat standardele industriei hoteliere; modernizarea traseului M2 Chișinău-Soroca (2014), contribuind la îmbunătățirea conectivității regionale; precum și Shopping MallDova (2008), primul centru comercial și de divertisment la standarde internaționale, care a transformat Chișinăul într-un hub comercial și de lifestyle pentru întreaga regiune.

Noile investiții anunțate de Summa vin într-o perioadă de revitalizare vizibilă a industriei ospitalității. După declinul generat de pandemie, piața s-a redresat și a intrat într-o etapă de creștere. Doar în intervalul ianuarie-septembrie 2025, numărul turiștilor cazați a crescut cu 9,6%, iar numărul înnoptărilor – cu 4,9%, indicând o cerere tot mai mare pentru servicii de cazare la standarde înalte și pentru infrastructură modernă. Creșterea ponderii vizitatorilor străini confirmă, de asemenea, intensificarea interesului internațional pentru Republica Moldova ca destinație turistică și de business.

În același timp, structura actuală a pieței de cazare rămâne neuniformă: o parte importantă a fondului hotelier este depășită, incapabilă să concureze cu noile dezvoltări, iar standardele internaționale sunt atinse doar de un număr limitat de operatori. În acest context, noile branduri Marriott International vor contribui la diversificarea și modernizarea fondului hotelier în segmentele „mid-scale” și „upscale”, acoperind un gol real în oferta actuală a pieței.

Totodată, Summa nu își limitează activitatea la sectorul ospitalității și analizează activ oportunități investiționale în alte domenii strategice.

Potrivit lui Atilla Șancı, compania își diversifică accelerat portofoliul investițional:

„Implementăm proiecte de anvergură în sectorul imobiliar comercial, inclusiv un nou centru comercial, cu investiții de 250 milioane de euro, planificat pentru 2028. Sectorul sănătății rămâne o prioritate strategică, prin extinderea Medpark International Hospital, care va include construirea unui Centru de Diagnostic Oncologic și dezvoltarea Medpark City Clinic.