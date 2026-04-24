Parlamentul va organiza audieri publice în cazul cumpărării tezelor în universități

Parlamentul va organiza audieri publice la subiectul cumpărării tezelor de licență. Se întâmplă dupăinvestigația apărută în presă privind cumpărarea lucrărilor universitare în Chișinău. Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a anunțat despre acest fapt în cadrul ședinței Legislativului din 24 aprilie.

Audierile publice vor avea loc pe data de 5 mai.

„În legătură cu investigația apărută ieri despre magazinele de teze, vreau să spun că aceste acțiuni de fraudă academică, deocamdată, sunt vizate doar de codul educației, iar în legislația penală sau contravențională nu avem prevederi de contracarare, vin cu următorul anunț: Comisia va organiza audieri pe 5 mai, cu invitarea ministerelor Educației, Justiției, MAI, ANACEC, CNA, Procuratură, universități și toate părțile interesate”, a explicat deputata.

Diez scrie că la începutul anului 2026, pe fundalul discuțiilor aprinse despre integritatea academică, mai multe pagini de Facebook rulau reclame în care propuneau studenților, contra cost, „ajutor” la scrierea tezelor de licență sau masterat.



La câteva clickuri distanță se lăsau ușor de identificat și câteva pagini web, nișate pe fraudarea tezelor de peste un deceniu. Câteva dintre ele au ajuns să presteze servicii și studenților de peste Prut, iar cel puțin un portal spune că lucrează și la crearea tezelor de doctorat.

Pornid de la faptul că vânzarea tezelor contravine Codului educației, nu este etică și afectează direct sistemul nostru de învățământ, dar și calitatea specialiștilor ajunși ulterior în sistem, portalul a decis să investigheze identitatea persoanelor care activează pe „piața lucrărilor la comandă”.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat după publicarea articolului că va sesiza organele de drept „pentru ca persoanele vinovate să fie trase la răspundere”, drept reacție la investigația portalului Diez despre cumpărarea tezelor în universități.