Parlamentul Georgiei a aprobat amendamentele la codul electoral, conform cărora doar cetățenii aflați în țară vor putea vota la alegerile naționale. Acest lucru a fost comunicat de agenția Interfax, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Unul dintre autorii amendamentelor, președintele comisiei parlamentare pentru probleme juridice și membru al fracțiunii partidului de guvernământ „Visul georgian”, Archil Gurduladze, a declarat jurnaliștilor că alegerile parlamentare prevăzute pentru 2028 vor avea loc numai pe teritoriul Georgiei, iar în afara țării nu vor exista secții de votare.

„Cetățenii Georgiei care locuiesc temporar în străinătate vor putea vota în ziua stabilită, după ce se vor întoarce în țara natală. Toate afirmațiile opoziției, potrivit cărora noile amendamente ar priva reprezentanții diasporei georgiene din alte țări de dreptul de a participa la alegeri, sunt speculații”, a declarat Gurduladze.

Potrivit acestuia, interdicția de a vota din străinătate este legată de necesitatea de a „preveni interferența externă” în alegerea alegătorilor georgieni aflați în străinătate.

Anterior, „Visul Georgian” a declarat că cetățenii țării aflați în străinătate ar putea face o alegere greșită, fiind influențați de „forțe distructive” și neprimind informații obiective despre situația din țară. Partidul de guvernământ a propus celor care doresc să voteze să se întoarcă în țara natală pentru a participa la alegeri, a reamintit publicația „Novosti-Georgia”.

Se estimează că în prezent între un milion și un milion și jumătate de cetățeni georgieni locuiesc în străinătate. Anume georgienii care trăiesc în Occident trimit cei mai mulți bani în țara natală și votează cel mai rar pentru „Visul georgian” la alegeri.