Parlamentare 2025: Adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru moldovenii din diasporă

301 secții de votare vor funcționa peste hotarele R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai multe secții vor fi deschise în Italia (75), fiind urmată de Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23).

Topul este urmat de Statele Unite ale Americii, cu 22 de secții de vot, Spania – cu 15 secții, Irlanda – 12 secții, Canada – 7, Portugalia – 6 și Belgia – 5. În Grecia vor fi disponibile patru secții de votare, iar în Austria și Olanda câte trei.

Lista completă, împreună cu adresele exacte, a secțiilor de votare care vor fi deschise peste hotare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie poate fi accesată AICI.

În cadrul ședinței din 24 august, CEC a aprobat mai multe hotărâri care vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Printre decizii se numără și organizarea secțiilor de votare din străinătate, inclusiv pentru votul prin corespondență, dar și pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Comisia a decis organizarea a 301 secții de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare.

„Dintre acestea, 4 secții de votare vor fi constituite pentru cetățenii R. Moldova aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Republicii Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă care au ales să utilizeze drept metodă alternativă de vot, votarea prin corespondență”, potrivit CEC.

De asemenea, CEC a decis organizarea a 12 secții de votare la alegerile parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, precum și pentru cei domiciliați în municipiul Bender și în comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca din raionul Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale R. Moldova.

Câte secții de vot au fost la scrutinele anterioare

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunța că pentru referendumul republican constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024 au fost constituite 2221 secții de votare.

Dintre acestea, 30 de secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului și 231 secții de votare – pentru cetățenii cu drept de vot din străinătate.

Parlamentare 2021

Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost constituite 150 de secții de votare în 36 de țări, iar în stânga Nistrului – 41.