Organizația Mondială a Sănătății avertizează: „Alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că „alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”.

Obiceiurile europenilor în privința consumului ridicat de alcool le pun sănătatea în pericol, dar guvernele nu reușesc să utilizeze taxele mai mari pentru a reduce consumul, a avertizat OMS, potrivit Politico. Berea a devenit mai accesibilă la preț în 11 țări ale UE din 2022 și mai puțin accesibilă în șase, a evidențiat un raport publicat de către Organizația Mondială a Sănătății.

O tendință similară s-a înregistrat în cazul băuturilor spirtoase, care au devenit mai accesibile la preț în 17 țări ale UE și mai puțin accesibile în două.

În ceea ce privește vinul, 14 țări ale UE nu îl impozitează deloc, inclusiv marii producători – Italia și Spania, mai arată raportul.

UE include șapte dintre cele zece țări cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor la nivel global, România, Letonia și Cehia fiind printre cele mai mari „consumatoare”. Alcoolul este un factor major al cancerului, riscul crescând odată cu consumul.

De asemenea, alcoolul este asociat cu o gamă largă de afecțiuni, inclusiv boli cardiovasculare și depresie, toate acestea adăugând presiune asupra sistemelor de sănătate deja suprasolicitate.

OMS afirmă că guvernele ar trebui să vizeze consumul de alcool pentru a proteja populația de efectele sale nocive. Creșterea costului alcoolului prin impozite este una dintre cele mai eficiente măsuri pe care le pot lua guvernele, a arătat OMS. Cu toate acestea, unele țări din UE aplică impozite minime sau nu aplică deloc impozite pentru anumite tipuri de alcool.

Faptul că mai mult de jumătate din țările UE nu impozitează deloc vinul este „neobișnuit” din punctul de vedere al standardelor internaționale, a declarat Anne-Marie Perucic, economist în cadrul OMS. Ea a subliniat că, cu cât alcoolul este mai accesibil la preț, cu atât oamenii consumă mai mult.

„Excluderea unui produs (de la impozitare, n.r.) nu este ceva obișnuit. Se face întotdeauna din motive politice, socio-economice, (cum ar fi) încercarea de a proteja industria locală. În mod evident, acest lucru nu are sens din perspectiva sănătății”, a spus Perucic, pentru publicația de la Bruxelles.

Cele 14 țări care nu impozitează vinul – printre care se află Germania, Austria și Bulgaria – se întind în regiunile nordice și centrale ale UE.

„Alcoolul mai ieftin determină violență, răniri și boli”, a declarat Etienne Krug, directorul departamentului OMS pentru sănătate, promovare și prevenire. „În timp ce industria profită, publicul suportă adesea consecințele asupra sănătății, iar societatea suportă costurile economice”, a arătat Krug.

Între timp, Comisia Europeană a renunțat recent la propunerea de a introduce o taxă la nivel european pe băuturile alcoolice aromate, dar și pe băuturile alcoolice dulci, preamestecate, cu gust de sucuri răcoritoare, ca parte a planului său „Safe Hearts”.

Într-un raport separat, OMS arată că băuturile zaharoase au devenit mai accesibile la preț în 13 țări ale UE începând din 2022. O dietă bogată în zahăr este asociată cu obezitatea, diabetul de tip 2, bolile de inimă, steatoza hepatică („ficatul gras”) și anumite tipuri de cancer.