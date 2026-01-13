Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia

Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România.

Pe 18 septembrie 2025, Victoria Furtună posta pe pagina sa de Facebook că cetățenia română a acesteia nu i-a fost retrasă.

„Destul cu minciuna și manipularea! Astăzi puterea și servitorii ei au coborât și mai jos, la un nou nivel de disperare. Folosind cadavre politice, precum fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, ei răspândesc falsuri murdare despre faptul că mi-ar fi fost retrasă cetățenia română. Declar deschis și ferm: Nimeni nu mi-a retras nimic. Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare”, a declarat Furtună.

Reacția ei venea după ce, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în spațiul public au apărut informații că i-a fost retrasă cetățenia română.

O lună mai târziu, în Monitorul Oficial al României, Autoritatea Națională pentru Cetățenie o anunța pe Victoria Furtună că SRI a solicitat retragerea cetățeniei române și că e invitată pe 16 ianuarie 2026 la sediul Autorității pentru audieri.

Victoria Furtună beneficiază de alocații de stat pentru copii din România, doar în 2024 primind suma de peste 7000 de roni, conform declarației de avere.

Politiciana nu e singura pentru care SRI a cerut în 2025 retragerea cetățeniei pentru amenințări la adresa securității naționale.

Mai sunt încă opt persoane pentru care SRI a cerut în 2025 retragerea cetățeniei – numărul e dublu față de totalul perioadei de 12 ani cuprinsă între 2012 și 2024 (patru, în total).

Victoria Furtună s-a lansat în politică în 2024, după ce a demisionat cu scandal din Procuratura Anticorupție, acolo unde a activat din anul 2016. Serviciul de Informații și Securitate a trimis un aviz negativ despre activitatea ei Procuraturii Generale, fiind numită un pericol pentru R. Moldova, iar unele acțiuni ale sale – o amenințare la adresa securității naționale.

La alegerile prezidențiale din 2024, ea a fost candidată independentă. S-a lansat în campanie la Tiraspol. Ziarul de Gardă a demonstrat, în investigația „În Slujba Moscovei”, că, deși a fost candidată independentă, Furtună a fost susținută de Federația Rusă, prin intermediul rețelei controlate de Ilan Șor.

Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare” a înaintat anterior pretenții teritoriale față de statele vecine. Ea a cerut reîntoarcerea zonei Bugeacului de Sud din Ucraina în componența Republicii Moldova.

Deși, atunci când a lansat Partidul Moldova Mare, Furtună anunța că formațiunea este „cu vocație europeană”, ea și-a permis, de mai multe ori, să lanseze falsuri despre Uniunea Europeană, fapt demonstrat și în anchetele Ziarului de Gardă

Furtună s-a poziționat „contra războiului”, dar nu a îndrăznit să spună vreodată că Rusia este stat agresor.

Furtună a ajuns pe lista de sancțiuni ale Uniunii Europene, fiind considerată, alături de alți acoliți al fugarului Ilan Șor, „responsabilă de acțiuni menite să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea și independența R. Moldova, precum și democrația, statul de drept și stabilitatea țării”. Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat a blocat toate conturile bancare deținute de politiciană.

La începutul lunii septembrie s-a anunțat că Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a inițiat procedurile privind retragerea cetățeniei române Victoriei Furtună.