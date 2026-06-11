Operatorii economici cu activități care pot afecta mediul vor trebui să demonstreze că dispun de resurse financiare pentru prevenirea sau compensarea eventualelor daune

Guvernul a aprobat Regulamentul privind stabilirea și aplicarea garanțiilor financiare în cazul daunelor de mediu. Documentul introduce un mecanism prin care operatorii economici, cu activități ce pot afecta mediul, vor trebui să demonstreze că dispun de resurse financiare pentru prevenirea, repararea sau compensarea eventualelor daune. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 11 iunie.

Operatorii vizați vor trebui să efectueze evaluări ale riscurilor de mediu, în funcție de activitatea desfășurată, substanțele utilizate, amplasarea obiectivului și impactul potențial asupra apei, solului, speciilor și habitatelor naturale protejate.

„Prin această hotărâre, R. Moldova face un pas important spre prevenirea poluării, responsabilizarea agenților economici și protejarea banilor publici, astfel încât costurile unei eventuale daune de mediu să fie acoperite de operatorul responsabil, nu din bugetul statului”, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.

Garanția financiară va putea fi prezentată sub formă de poliță de asigurare, garanție bancară sau alte instrumente financiare prevăzute de legislație, iar banii vor fi utilizați exclusiv pentru prevenirea și repararea daunelor de mediu.