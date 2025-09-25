Operațiunea Matrioshka în Moldova: Falsuri cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că ar încuraja pedofilia

În prag de alegeri parlamentare, pe X și TikTok au fost publicate zeci de clipuri în care R. Moldova este transformată într-un exportator major de arme ilegale pentru crima organizată din Germania, o țară care susține pedofilia sau care va da peste cap economia Uniunii Europene. Clipurile false, unele generate cu inteligența aerificială, au fost produse în cadrul operațiunii Matrioshka, care a fost atribuită în rapoarte oficiale Federației Ruse, potrivit Context.ro.

23 septembrie 2025, cinci zile până la alegerile parlamentare din R. Moldova.

„Charlie Kirk a spus că Maia Sandu va fi responsabilă de dispariția Republicii Moldova”, titrează în engleză un video postat de un cont anonim pe Twitter. Același video spune că activistul american ucis recent a spus că nu are nimic împotrivă ca femeile să dețină poziții politice importante, dar că nu își amintește de vreun exemplu de succes.

„Luați exemplul președintei Moldovei, Maia Sandu, care are doar două opțiuni: să fie absorbită de România sau să dispară, dacă Mertz o convinge să participe în războiul împotriva Rusiei”, apare într-un text care îi este atribuit lui Kirk.

În aceeași postare, spune că soldații din Moldova luptă de partea Ucrainei în război și că, pentru ei, procedurile pentru alegeri au fost simplificate și pot să voteze prin telefon. Videoul a strâns zeci de mii de vizualizări.

La fel ca el, alte 105 postări de pe X au împins conținut dăunător. De data asta, ținta nu a fost publicul din R. Moldova, ci cetățenii altor țări europene. Economia Uniunii Europene va avea de suferit din cauza Moldovei, drogurile care inundă UE sunt aduse de cetățenii din Moldova, armele de pe piața neagră provin tot din Moldova – sunt câteva dintre narațiunile care au fost împinse de rețeaua Matryoshka.

Ce este operațiunea „Matryoshka” și probele care duc spre Kremlin

Documentată pentru Context.ro și FACT de către antibot4navalny, un grup de activiști digitali specializați în vânătoare de boți, operațiunea „Matryoshka” este la a patra ediție în ultimii doi ani. Antibot4navalny a documentat „Matryoshka” încă din ianuarie 2024. În schimb, un raport al VIGINUM (Serviciul francez care se ocupă cu combaterea interferențelor digitale) spune că „Matryoshka” a fost activată încă din 2023. Potrivit VIGINUM, scopul principal al “Matryoshka” este de a împinge pe rețele conținut care aduce un beneficiu Federației Ruse.

Raportul indică și faptul că un număr mare de probe digitale arată că în spatele operațiunii se află chiar Kremlinul.

„Astfel, utilizarea sistematică a canalelor rusești ca canale de premieră, precum și publicarea de conținut original în limba rusă, formează un set de dovezi care coroborează implicarea unui actor străin”.

Ce au produs studiourile Matryoshka pentru R. Moldova?

Matryoshka s-a reorientat spre Moldova la mijlocul lunii aprilie. De atunci, potrivit datelor colectate de către antibot4navalny, mare parte din resurse au fost utilizate pentru producția și distribuția de conținut în care se vorbește despre Moldova, Maia Sandu, alegerile parlamentare.

18-19 august: Rețeaua a publicat 25 de postări pe X în care o prezenta pe bașcana Găgăuziei (investigată și condamnată penal) drept o victimă a sistemului.

Câteva postări sunt legate de Franța și insinuează o formă de interferență: se spune că partidul de guvernământ a cumpărat voturi în Franța, că VIGNUM (serviciul francez care se ocupă cu combaterea interferențelor digitale) de fapt joacă de partea autorităților de la Chișinău. Câteva induc și ideea că integrarea europeană a Moldovei va deraia economia întregii uniuni.

Sursa: context.ro

20-26 august: Popularitatea președinților Emmanuel Macron și Donald Tusk este în scădere pentru că s-au aliat cu Maia Sandu.

O serie de postări induc ideea că cetățenii Moldovei sunt foarte nemulțumiți de guvern, că femeile preferă să nu aibă copii și că situația din Moldova este extrem de rea. Maia Sandu escaladează conflictul cu Rusia, iar cancelarul Germaniei „a fost de acord cu militarizarea Moldovei”.

26 august – 3 septembrie: Moldova va deveni poarta prin care imigranții vor intra în Uniunea Europeană.

În Moldova se face propagandă electorală. Unele clipuri insinuează că președintele Moldovei are probleme psihice. În plus, câteva clipuri video în care președintele Moldovei e transformat într-un personaj animat care cântă.

16 septembrie – 24 septembrie: Mai multe postări anunță că PAS (partidul de guvernământ) va frauda masiv voturile.

Un clip are inserată poza ministrului de Externe al României, care spune că turismul sexual cu minori din R. Moldova a crescut de 10 ori: „Guvernul corupt din Moldova a transformat țara într-o insulă a lui Epstein. Totul este acoperit de sistemul judiciar corupt și ăsta e un precedent periculos.”

„Numărul imigranților care vând droguri și care provin din Moldova a crescut la 40%”. Poliția din Germania anunță că numărul armelor ilegale deținute de grupările de crimă organizată a crescut cu 60%, iar armele provin din R. Moldova, iar ca responsabilă este indicată Maia Sandu și guvernul ei.

Care este rețeta videoclipurilor pentru Matryoshka?

De obicei, rețeaua creează clipuri peste care lipesc logourile unor instituții media reputabile. Cum este și cazul clipului în care apare ministrul de Externe Oana Țoiu: clipul are sigla Euronews. Potrivit antibot4navalny, următoarele clipuri video au următoarele trăsături comune: