Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală are un director nou

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) are de miercuri, 6 mai, un nou director. Eugen Secrieru a fost prezentat colectivului instituției de către ministrul Vladimir Bolea, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„ONDRL rămâne una dintre instituțiile-cheie în modernizarea țării. Prin programele guvernamentale „Satul European”, „Europa este aproape”, crearea grupelor de creșă, sunt gestionate sute de proiecte care îmbunătățesc condițiile de viață ale oamenilor. Prioritatea noastră rămâne dezvoltarea infrastructurii de bază – apă, canalizare și drumuri – pentru că acestea au cel mai mare impact asupra calității vieții. Consolidarea capacității ONDRL rămâne o prioritate, în acest sens, astfel încât instituția să livreze în continuare rezultate vizibile și durabile pentru localitățile din întreaga țară”, a subliniat ministrul Bolea.

Totodată, ministrul i-a mulțumit fostului director, Serghei Cojocari, care a asigurat interimatul funcției, pentru contribuția la activitatea instituției.

Eugeniu Secrieru este absolvent al Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice din Moldova și are „o experiență vastă în domeniul dezvoltării regionale și locale, al implementării și monitorizării proiectelor de infrastructură, precum și în colaborarea cu autoritățile publice locale”, potrivit ministerului. Din septembrie 2024, a ocupat funcția de director adjunct al ONDRL, iar anterior a fost vicepreședinte al raionului Ialoveni, responsabil de economie, investiții și infrastructură. Pe parcursul activității sale profesionale, a fost implicat în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare regională și locală, inclusiv în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, precum și în proiecte de infrastructură finanțate din surse externe.

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, responsabilă de managementul financiar al proiectelor de dezvoltare locală implementate prin programele naționale, precum și de coordonarea și monitorizarea realizării acestora, finanțate din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

În prezent, doar prin Programele Naționale „Satul European” și „Europa este aproape„ sunt în derulare, în localitățile din Republica Moldova, peste 1 000 de proiecte, iar alte aproximativ 1 000 au fost deja finalizate prin edițiile anterioare, contribuind la modernizarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru circa 1,3 milioane de cetățeni.