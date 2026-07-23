Oficial al Partidului Comunist din Rusia ucis într-un atac de o dronă ucraineană. Autoritățile Ruse au scris că a murit „în timpul unui atac terorist al forțelor armate ucrainene”

Un oficial local al Partidului Comunist din orașul Belgorod, din sud-vestul Rusiei, a fost ucis într-un atac cu drone ucrainene la începutul acestei săptămâni, au declarat oficiali ai partidului, scrie The Moscow Times.

Alexander Logvinov, care conducea filiala Partidului Comunist din orașul Belgorod, a fost ucis marți „în timpul unui atac terorist al forțelor armate ucrainene împotriva infrastructurii civile”, a anunțat Partidul Comunist din Rusia într-un comunicat de pe site-ul său.

Deputatul Dumei de Stat, Serghei Gavrilov, a confirmat că Logvinov a fost ucis în mașina sa în timpul unui atac asupra unei „instalații comerciale”.

„O dronă a lovit mașina lui Alexander, iar acesta a murit la fața locului din cauza rănilor suferite”, a scris Gavrilov într-o postare pe Telegram.

Serviciile regionale de urgență au anunțat marți că un civil neidentificat a murit după ce un vehicul a luat foc în urma unei explozii.

Filiala regională a Partidului Comunist a anunțat că o ceremonie de rămas bun pentru Logvinov a avut loc joi dimineață.

Belgorod este situat la aproximativ 35 de kilometri (21,5 mile) nord de granița cu regiunea Harkiv din nord-estul Ucrainei.

Joi, Gavrilov a mai declarat că 541 de civili au fost uciși și aproape 4000 răniți în regiunea Belgorod de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.