O femeie de 37 de ani a pierdut aproape 160 de mii de lei după ce escrocii s-au prezentat angajați ai BNM și au mințit-o

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică. Trei dintre acestea au fost comise anterior, însă au fost raportate abia acum de către victime. Prejudiciul total estimat depășește jumătate de milion de lei, anunță joi, 29 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Un caz a fost înregistrat în Chișinău. O femeie de 37 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Prin înșelăciune și abuz de încredere, suspecții au însușit 159 700 de lei.

Banii proveneau dintr-un credit și au fost transmiși prin intermediul unui curier.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 63 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii.