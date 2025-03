O femeie a fost atacată de o haită de maidanezi într-o zonă „foarte populată” din Chișinău. Responsabil: „Ce eu-s prim-ministrul R. Moldova sau președintele Parlamentului, să mă întrebați de ce nu avem o soluție”?

Svetlana Corețchi, o locuitoare capitalei, a fost atacată de o haită de maidanezi în seara zilei de miercuri, 26 martie. Femeia mărturisește, într-o discuție cu ZdG, că acum suportă nu doar consecințele mușcăturii, dar și ale vaccinului, care îi este contraindicat. Ea este indignată de inacțiunile Primăriei Chișinău în acest sens și bate alarma cu privire la siguranța maturilor, dar mai ales – a copiilor.

ZdG a dat telefoane la mai multe Direcții din Primărie responsabile. Și dacă Svetlana Corețchi se plânge de inacțiune în acest sens, ZdG s-a confruntat cu faptul că nu ni s-a răspuns nici la un număr de telefon.

Ulterior, Ruslan Darie, directorul Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor” a oferit niște răspunsuri mai mult ironice. „Ce eu-s prim-ministrul R. Moldova sau președintele Parlamentului, să mă întrebați de ce nu avem o soluție”?

„Am fost atacată ieri de niște câini maidanezi și astăzi a trebuit să merg să fac setul de vaccinuri antirabice. Nu e destulă durerea și frica din cauza momentului de ieri, dar mai este și faptul că mi s-a administrat acest vaccin, care îmi este contraindicat, de fapt, din cauza altor probleme de sănătate. Acest vaccin îmi distorsionează ritmul meu de viață, spre exemplu – nu am voie să fac sport timp de jumătate de an, deci îmi impune niște restricții care nu erau în planul meu, să zicem așa. Deci, cineva nu-și îndeplinește munca de a contracara prezența maidanezilor și eu, cetățeanul, sufăr”, declară femeia.

Potrivit locuitoarei capitalei, în ultima vreme, a observat că sunt tot mai frecvente atacurile maidanezilor.

„Eu și așa mă revolt de numărul maidanezilor în oraș, dar și medicul infecționist s-a plâns de cazurile mult prea frecvente. Cât așteptam rândul, am remarcat că multă lume suferă din această cauză, dar nimeni nu îndrăznește să acționeze, să depună cerere la Primărie, să-i înștiințeze, deși nu cred că asta e o noutate”, povestește ea. Dacă un om matur e atât de vulnerabil în fața acestui pericol, ce fac copiii, se întreabă Svetlana.

„Siguranța locuitorilor Chișinăului este în pericol. Mă înfioară siguranța copiilor în acest context. Eu nu avem vreo pungă cu produse, ca să zic că i-am ademenit, dar nici nimic cu ce să mă apăr. Aveam doar telefonul, ei m-au atacat din spate, nu am avut cum să mă apăr. Și s-a întâmplat într-o zonă foarte populată din Chișinău”, mai spune Svetlana.

Astfel, din cauza celor întâmplate, Svetlana Corețchi anunță că vrea să inițieze o acțiune ca să se rezolve această situație.

„Și așa cum funcționarii responsabili nu-și fac treaba, trebuie ca noi, cetățenii pățiți să ne implicăm și să pornească acest tăvăluc. Chiar îmi doresc să generez un impact pentru siguranța noastră a tuturor. Îmi doresc o campanie antimaidanezi și antipoliticilor Primăriei și deciziilor pe care ei le iau, în primul rând, pentru securitatea copiilor. Eu sunt om matur și m-am speriat, dar copiii ce pot să facă în acest caz”, se mai întreabă femeia.

Am telefonat-o pe Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Chișinău, dar aceasta nu a fost de găsit și nici la mesaje nu a răspuns. Am telefonat repetat la numerele de telefon de pe site-ul Primăriei , în anticameră, dar nu a preluat nimeni apelul. Fiind un subiect de sănătate publică, dar și de siguranța copiilor, am telefonat la numerele de fix a Direcției generale asistență socială și sănătate și Direcția generală pentru protecția drepturilor copiilor, dar la fel – nu ni s-a răspuns la apeluri, deși încă nu era ora 16.

Deși există o întreprindere municipală responsabilă în acest, Direcția Supravegherea și Protecția Animalelor, nici directorul acestei instituții, Ruslan Darie nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesajul ZdG.

Ruslan Darie, directorul Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor”

Ulterior, Darie a revenit cu un mesaj în care prima reacție a fost – „Să fie sănătoasă locuitoarea dvs? Da’ cum a calificat inacțiunile responsabililor”?

Am revenit la Darie cu un apel.

„Ce eu-s prim-ministrul R. Moldova sau președintele Parlamentului, să mă întrebați de ce nu avem o soluție? Nu avem legislația R. Moldova ce reglementează domeniul dat și de aici, putem păși mai departe cu 1001 de probleme. Avem legi, și nu suntem respectate, dar dacă încă nu avem, e un domeniu din cosmos, să zic așa”.

„La nivel de municipiu avem regulament aprobat, care reglementează, dar totodată nu reglementează pentru că nu avem legislație”. „Săptămânal, capturăm 30 de maidanezi, îi sterilizăm și vaccinarea, dar sunt abandonați în stradă înapoi 300 de maidanezi”, a mai afirmat directorul Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor”.

Întrebat dacă se simte în siguranță pe străzile din Chișinău, Darie a răspuns că „nu se simte în siguranță în Moldova, în genere”.

Mingea se află în poarta guvernării, a mai precizat Darie.

Potrivit Radio Moldova, anul trecut, în capitală, aproape 1900 de oameni au fost mușcați de câini, iar aproape 360, de pisici.

Potrivit datelor obținute de Jurnal TV, de la Serviciul Unic de Urgență, pe parcursul anului trecut peste 200 de persoane au solicitat ajutor după ce au fost atacate de câini. De la începutul anului curent, s-au înregistrat 35 astfel de cazuri.