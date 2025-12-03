O echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. „Violența împotriva lucrătorilor medicali este o crimă împotriva întregii comunități”

Ieri, 2 decembrie, o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții în Ungheni, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).

La ora 09:24, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei de 47 de ani, pe motivul „sincopă”. Echipa SAMU Ungheni a ajuns la fața locului în patru minute, unde a depistat trei persoane aflate în stare de ebrietate.

Conform sursei citate, în timpul intervenției, soțul pacientei, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a devenit agresiv și a scos un pistol din buzunar.

„Acțiunile date au provocat intimidarea psihologică a personalului medical, care era în procesul examinării și acordării asistenței pacientei. În pofida situației de risc major, echipa de medici a continuat și a reușit să acorde ajutorul medical necesar și să transporte în siguranță pacienta la spital, pentru tratament specializat”, se arată în comunicat.

Poliția intervenită la fața locului urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

CNAMUP a subliniat că orice act de agresiune îndreptat împotriva personalului medical este inacceptabil și pune în pericol nu doar viața echipelor de asistență medicală urgentă, ci și a pacienților. În primele șase luni ale anului 2025, au fost raportate 195 de cazuri de agresiuni asupra echipelor de asistență medicală urgentă – 169 verbale și 26 fizice, numărul cazurilor fiind în creștere.