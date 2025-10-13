„O tură de neuitat”: Două vieți au fost salvate în aceeași zi de intervențiile unei echipe de asistență medicală urgentă din Bălți

Două vieți au fost salvate de către o echipă de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți, în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie reușite, efectuate în aceeași zi, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).

Primul caz a avut loc în dimineața zilei de 11 octombrie, la ora 10:51, când Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel din partea unei rude a unui bărbat în vârstă de 65 de ani, care se prăbușise pe stradă și era inconștient. Cazul a fost încadrat în categoria de urgență majoră – cod roșu, ce implică risc vital iminent. Echipa TIM a ajuns la fața locului la ora 10:55, constatând că pacientul se afla în stop cardio-respirator și nu prezenta semne de viață. Din datele obținute, s-a aflat că acesta era în evidența medicului de familie cu afecțiuni cardiace, scrie sursa citată.

CNAMUP precizează că măsurile de resuscitare cardio-respiratorie și cerebrală au fost inițiate în autosanitară la ora 10:58, iar la ora 11:06, echipa a reușit restabilirea funcțiilor vitale ale pacientului. Acesta a fost transportat în stare stabilă la IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, cu monitorizare continuă a parametrilor vitali.

Al doilea caz s-a înregistrat în aceeași zi, în jurul orei 20:05, prin intermediul „Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112”. Solicitarea a venit dintr-un centru de plasament pentru o femeie de 51 de ani, găsită inconștientă.

„Aceeași echipa, coordonată de medicul de urgență Alexei Filipenco, a intervenit prompt. La sosirea echipei, pacienta se afla în stop cardio-respirator, fără puls, respirație sau tensiune arterială. S-au inițiat imediat manevrele de resuscitare, care au dus la restabilirea ritmului cardiac și a funcției respiratorii. După stabilizarea parametrilor vitali, pacienta a fost transportată asistat la Departamentul de Medicină Urgentă al IMSP SCM Bălți, fiind internată pentru tratament de specialitate. Aceste două intervenții de succes evidențiază importanța intervenției rapide și eficiente a echipelor de urgență, precum și rolul crucial al resuscitării precoce în salvarea vieților omenești”, se arată în comunicatul de presă emis de CNAMUP.

Echipa de asistență medicală de urgență specializată TIM a SAMU Bălți este formată din: medic de urgență – Alexei Filipenco, felcer – Piotr Melnic, infirmier – Alexandru Cozma, șofer autoambulanță – Vladimir Calin