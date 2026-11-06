O companie care emite monedă electronică, cofondată de Vladimir Cebotari, a rămas fără licență pentru șase luni. BNM anunță că a constatat mai multe încălcări

„BPAY” S.R.L., companie cofondată de Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției în perioada guvernării lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM), a rămas fără licență de activitate pentru o perioadă de șase luni, începând cu 7 noiembrie. Potrivit unui comunicat al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), decizia a fost luată în urma unui control efectuat la companie, în calitatea sa de societate emitentă de monedă electronică.

„În cadrul controlului, au fost constatate încălcări ale Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, și anume încălcări aferente cerințelor de licențiere și activitate, neîndeplinirea prescripțiilor BNM, încălcări ce vizează sistemul de control intern și managementul riscurilor, precum și alte încălcări.

De menționat că, „BPAY” S.R.L. urmează să asigure păstrarea funcționalităților necesare informării utilizatorilor serviciilor de plată privind soldurile conturilor și eliberarea extraselor la solicitare, precum și cele necesare gestionării obligațiilor existente în raport cu utilizatorii serviciilor de plată. Adițional, remarcăm faptul că Banca Națională a Moldovei a dispus „BPAY” S.R.L. și măsuri de remediere a încălcărilor, pe perioada suspendării activității”, se menționează în comunicat.

Potrivit BNM, controlul a fost efectuat în perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026.

Între timp, pe site-ul bpay.md a fost publicată o notă informativă, în care se menționează că decizia BNM i-a luat prin „surprindere” pe reprezentanții companiei.

„Începând cu 6 noiembrie 2026, serviciile BPAY sunt suspendate temporar în urma unei decizii a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Cardurile BPAY sunt indisponibile pe durata suspendării.

Această decizie ne-a luat prin surprindere și înțelegem că suspendarea serviciilor vă poate afecta plățile de zi cu zi. Fondurile din conturile BPAY vor putea fi retrase prin transfer bancar într-un cont deschis pe numele dumneavoastră la o altă instituție sau în numerar la ghișeele BPAY. Vom publica pe această pagină detalii despre procedura de retragere și programul ghișeelor. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la 022 813 030”, se spune în nota informativă.

Potrivit datelor publice, firma BPAY a fost înregistrată pe 23 noiembrie 2010, având nouă fondatori. Vladimir Cebotari deține o cotă de 9,90% din capitalul companiei. Cea mai mare cotă este deținută de Artiom Vasiliev (25%). În calitate de administrator al firmei figurează Sergiu Teleșco.

Vladimir Cebotari nu a răspuns apelurilor Ziarului de Gardă pentru un comentariu în legătură cu decizia BNM.

În luna august 2025, Vladimir Cebotari a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, conform unui ordin al Serviciului Informații și Securitate (SIS).

Totodată, în această listă a fost inclusă compania la care Cebotari a fost cofondator, FlyOne, dar și alte persoane: Maria Cebotari, soția lui Cebotari, sora acestuia, Mariana Tabuică, Mircea Maleca, implicat și el în afacerea Fly One, Ina Maleca și Natalia Botnari.



Pe lângă Fly One, în listă au fost incluse și alte câteva companii afiliate acestor persoane: „Sanair Service”, „Logistic INT” SRL, „H Kapitalz”, „BMoney” SRL, „ImpexBusinesscom”, „Bpay” SRL și „Cellixteh” SRL.