O amendă de 10 mii de lei și avertizări publice pentru 11 posturi TV care au difuzat imagini în cazul „conflictului” din familia Bolea

11 posturi de televiziune au fost sancționate cu avertizare publică pentru încălcarea dreptului la viață privată a unui minor, în contextul mediatizării cazului de presupusă violență domestică în familia deputatului Vasile Bolea. Subiectul a fost discutat la ședința Consiliului Audiovizualului (CA) din 28 mai, ca urmare a sesizării Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, anunță Consiliul Audiovizualului (CA).

Cazul vizează incidentul când oamenii legii au intervenit, în seara zilei de vineri, 25 aprilie, într-un caz de „conflict în familie”. ZdG a aflat că este vorba despre familia deputatului Vasile Bolea. Deputatul transfug a calificat cazul drept „un incident din familia sa, care cumva a stârnit mai multe reacții în societate”. Acesta nu și-a asumat vreo responsabilitate, făcând referire mai degrabă la „o criză de nervi a soției sale” care ar fi dus la apelul copilului la 112.

Atunci, mai multe instituții media online și TV au publicat și difuzat imagini de la fața locului. CA a fost sesizat la 5 mai, de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, care a cerut investigarea modului în care serviciile media audiovizuale au relatat la subiect.

În urma monitorizării perioadei 25 aprilie – 2 mai 2025, posturile de televiziune Moldova 1, 1 TV, Jurnal TV, N4, Next TV, Premiera TV, One TV, Star TV, ProTV Chișinău, TV8 și TVR Moldova au primit avertismente publice pentru încălcarea articolului 15, aliniatul 2 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), conform căruia „minorul are dreptul la protecţia imaginii şi a vieţii sale private”.

Totodată, ProTV Chișinău a fost amendat cu 10 mii de lei pentru difuzarea imaginilor video care surprind scene de violență domestică în prezența copiilor și pentru indicii ce ar fi putut duce la identificarea minorului implicat. Sancțiunea a fost aplicată în temeiul punctului 46 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, care interzice explicit difuzarea imaginilor sau informațiilor ce pot duce la identificarea copiilor în situații cu conotație negativă.

Constatările CA

Potrivit CA, deși majoritatea posturilor nu au difuzat direct imaginile virale cu intervenția poliției în locuința deputatului, menționarea repetată a faptului că apelul a fost efectuat de un copil și includerea unor informații descriptive au dus la încălcarea indirectă a intimității minorului. În plus, în cazul ProTV Chișinău, imaginile video nu au fost suficient estompate și au fost însoțite de informații explicite privind apelul minorului.

Potrivit articolului 15 din CSMA, „dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situaţii dificile”. Consiliul a constatat că acest principiu a fost încălcat în mod repetat de posturile de televiziune, deși unele au invocat interesul public major privind cazul.

„Protecția minorului, mai ales în spațiul online, capătă alte grade de toleranță și anume toleranță zero. În spațiul european se observă o înăsprire la nivel de sancțiuni și de practici de reglementare. Este o situație foarte sensibilă, e o perioadă foarte sensibilă. Pot să înțeleg redacțiile, dar o avertizare, în acest context, îmi pare o măsură suficientă din partea noastră”, a precizat președinta CA, Liliana Vițu, în cadrul ședinței.