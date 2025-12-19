Numele persoanei condamnate pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”: fost candidat la Primăria Cricova, s-a remarcat prin conversațiile sale imaginare cu Macron și Musk

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat astăzi, 19 decembrie, sentința de condamnare a unei persoane pentru finanțarea partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari. Este vorba de Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova din partea formațiunii „ȘANSĂ”, care s-a făcut remarcat prin parodiile pe care le-a publicat în campania electorală.

Judecătoria subliniază că persoana acuzată este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Potrivit instanței, inculpatul, în perioada noiembrie 2023 – 7 martie 2024, a distribuit 1.420.000 de lei către persoane implicate în activitățile partidului „Șansa”, pentru promovarea imaginii partidului, susținerea unui candidat și prestarea unor servicii, fără ca aceste sume să fie contabilizate sau declarate conform legii. Partidul „Șansa” este o continuare a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registru în 2024, afiliat grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. Ancheta continuă și în privința altor persoane implicate în schema infracțională.

Cauza penală a fost examinată din 12 martie până pe 19 decembrie 2025, în cadrul a 36 de ședințe de judecată desfășurate de un judecător specializat în cauze de corupție.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 19 decembrie 2025, inculpatul s-a recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 30, 1813 din Codul penal şi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei stabilite în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, s-a inclus în acest termen perioada de timp cât persoana dată s-a aflat în stare de arest și de arest la domiciliu – de la 07 martie 2024 până la 09 iulie 2024. Termenul executării pedepsei cu închisoarea se va calcula din momentul reținerii acestuia.

Măsura preventivă arestarea preventivă se menține până la rămânerea definitivă a sentinței și s-a menținut dosarul de căutare pornit în privința lui.

Din contul inculpatului a fost încasată în beneficiul statului suma de 1 420 000 lei (un milion patru sute douăzeci mii) lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Mijloacele bănești în valută străină și națională – respectiv 1 514 (una mie cinci sute paisprezece) dolari SUA, 30 (treizeci) lire sterline, 3 980 (trei mii nouă sute optzeci) euro și 36 800 (treizeci și șase mii opt sute) lei moldovenești – se supun confiscării speciale în beneficiul Statului din momentul rămânerii definitive a sentinței.

Sentința cu drept de atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.